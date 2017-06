Carolina Setau: “SheTaxi tiene un promedio de 300 viajes semanales”

Carolina Setau es una de las integrantes del staff que creó la aplicación SheTaxi que permite en Rosario pedir un auto conducido por una mujer y explicó en la 99.9 que “a fines de mes comenzarán a probarla en Córdoba”.

La aparición de SheTaxi en Rosario abre una alternativa no sólo para los usuarios, sino también para las mujeres que trabajan como choferes. Carolina Setau es una de las integrantes del equipo dedicándose a la fotografía que respalda el trabajo de la aplicación y habló al respecto en la 99.9: “María Eva Juncos es la creadora de esta aplicación y es taxista desde hace 9 años y se ha encontrado con muchas historias de las pasajeras. Más que casos de inseguridad, había como empatía y tranquilidad en las mujeres cuando se encontraban con otra mujer conduciendo”.

A partir de esas experiencias, tomó la decisión de hacer algo: “María Eva decidió entonces averiguar y gestionar la posibilidad de una aplicación. Dio con un ingeniero y desde diciembre del año pasado pudieron poner en funcionamiento la aplicación en Rosario”, completó.

La proyección los ha llevado a que la aplicación se replique en otros lugares del país: “a fin de mes comenzaran a probarla en Córdoba, hay pasos que se deben cumplir para utilizarla, pero han recibido consultas también de otros puntos del país”, comentó Setau. En todos estos lugares, no es ni más ni menos que una opción más para los usuarios: “la idea es brindar una herramienta más porque es una aplicación gratuita tanto para quien maneja el taxi como para la pasajera”.

En cuanto a los números que están alcanzando después de 6 meses de existencia, Carolina remarcó que “en Rosario tenemos 70 taxistas registradas y 50 utilizan la aplicación diariamente. Tenemos 3.000 usuarios que utilizan el servicio, estamos en 300 viajes semanales, pero todavía no es una aplicación que tiene una adhesión masiva”.

Entre los múltiples servicios que ofrece este emprendimiento, también se le puede enviar un audio al chofer del viaje para brindarle alguna especificación puntual. “La aplicación permite enviar mensajes de audio para cualquier aclaración sin tener que concentrarse quien maneja en leer. Es una herramienta interesante”, detalló finalmente.