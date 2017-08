Caso Maldonado: la fiscal confirma que son débiles las pruebas contra Gendarmería

Un informe de Silvina Avila, que será enviado a la ONU, afirma que no hay testimonios confiables que responsabilicen a la fuerza. Y apunta a los mapuches por obstruir las pericias.

En un informe enviado a un área del Ministerio de Justicia, la fiscal federal de Esquel, Silvina Avila revela que no existen elementos para considerar a Gendarmería Nacional como responsable de la desaparición de Santiago Maldonado. Por otro lado, asegura que en los primeros días de las pesquisas en Cushamen estuvieron muy cerca de un rastro que los podía llevar a resolver el caso, pero que los propios mapuches impidieron continuar los trabajos. También corrobora que las ropas no eran únicamente del tatuador y que los testimonios no ayudaron a entender qué sucedió con el joven.

LEE EL INFORME COMPLETO: