Cayó un 25% el número de delitos cometidos por menores en la provincia de Buenos Aires

La cantidad de delitos cometidos por menores de edad en territorio bonaerense cayó un 25% entre 2014 y 2016 y las cifras recolectadas en lo que va de este año indican que la tendencia continuará en baja, según datos oficiales de la Procuración General de la Corte provincial.

En rigor, el total de procesos penales a jóvenes que se encuentran con una imputación formal registrados al 20 de julio de este año e iniciados desde 2014 en adelante es de 12.246.

De ese total, 4.238 corresponden a 2014; 3.707 a 2015, 3.131 al año 2016 y 1.170 a lo que va de 2017.

En contraposición, otro informe de la Procuración marca un incremento de la participación de menores de 16 años en la comisión de delitos.

Según se consignó, la finalización de causas por sobreseimiento por imputabilidad pasó del 15,8 al 17,1%.

La causa aparece segunda en el “ranking” de finalización de causas debajo del archivo por falta de pruebas o autores: juntas explican el 52,3% de los 26 mil casos cerrados en 2016 por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Las cifras forman parte del primer Registro estadístico de los Procesos del Niño dado a conocer hoy a la prensa por el Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand, junto a otros informes estadísticos.

Entre otros datos, se conoció que en 2016 los delitos aumentaron un 3,7%, entre los que se destaca una caída del 6,7% en los homicidios en ocasión de robo, un incremento del orden del 2% tanto en los asesinatos agravados como los “críminis causa”, un aumento del 11,8% de las violaciones, un 25% de los secuestros y un 20% en el total de estafas.

El Procurador sostuvo que las cifras sobre el registro de procesos penales iniciados a menores sirven para echar luz en torno a los debates que se vienen dando sobre modificaciones en el Régimen Penal Juvenil, y que incluso llegaron a colarse en la campaña electoral meses atrás.

No obstante, fue cauto al analizar las posibles causas del descenso en el número de delitos cometidos por menores, cuya explicación tampoco figura en el informe.

“Nosotros damos el dato y vamos a fomentar dar el debate en los ámbitos en los que corresponda”, sostuvo al respecto Conte Grand, aunque agregó “puede haber una reducción derivada del hecho de que cuando hay menores y mayores en la comisión de un mismo delito, la persecución penal va hacia los mayores, pero la realidad es que estamos analizando las causas, pueden ser muchas, y aún no podemos dar una respuesta acabada en ese sentido”.

“Me guío por la fehaciencia de los datos y no comparto la idea de que la calle esté tomada por menores”, sostuvo el Procurador al referirse a la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad y amplió “no se puede adoptar una medida espasmódica fuera del contexto de una redefinición en la totalidad de los instrumentos de la política penal”.