Cecilia Boeri: “Hay que trabajar para que la reincidencia se reduzca a su mínima expresión”

La Defensora General de Mar del Plata, Cecilia Boeri habló en la 99.9 sobre la reincidencia de aquellos que alcanzan las salidas transitorias y remarcó que hay “un porcetaje alto donde intervienen distintos factores”. También, en la previa del inicio del juicio, habló sobre la acusación que pesa sobre los padres de Yesica Parra: “Creemos que las acusaciones no corresponden”.

La reincidencia de los criminales que salen de la cárcel con salidas transitorias es un tema que merece un análisis particular porque tiene distintas aristas que son muy importantes. La Defensora General de Mar del Plata, Cecilia Boeri se refirió al tema en la 99.9 asegurando que “desde hace una centuria el Código Penal tiene el instituto de la reincidencia y se sabe que es un hecho que existe. Eso no indica que lo tengamos que aceptar. Hay que trabajar para que la reincidencia se reduzca a su mínima expresión”.

Además, señaló que se deben abordar punto por punto, los factores que colaboran para que la reincidencia sea tan elevada: “hay un porcentaje alto de reincidencia y en ello intervienen muchos factores. Uno de ellos es la calidad de las cárceles. Hay personas que ingresan por delitos menores y se contactan adentro con otras personas para, con el tiempo, formar grupos afines que los llevan a tener más chances de reincidir. Es un tema muy complejo”, remarcó.

La Dra. Boeri será quien intervenga personalmente en el juicio que comienza hoy contra los padres de Yesica Parra, la joven que fue atropellada por Julián Materia provocándole la muerte y que, mientras contaba con el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, inició esta causa bajo la carátula de coacción por las manifestaciones que habían realizado los familiares: “están siendo llevados a juicio por distintas manifestaciones donde estaban pidiendo justicia por su hija con otras muchas personas. Fueron las víctimas que, por otra parte tratan de impulsar el expediente del homicidio de Yesica Parra, están con la imputación de coacción que es un delito grave. Creemos que no corresponde”, adelantó.

Mientras tanto, el juicio oral está lejos de llegar y no se ha avanzado en la investigación del hecho que le costó la vida a Parra: “en el procedimiento del homicidio hay un co-imputado, pero sería largo explicar porque hubo más acciones sobre Julián Materia y no respecto del co-imputado. Que exista co-responsabilidad no indica que no haya ninguna responsabilidad. Lo que querían era que se lleve la situación a juicio oral donde se pueda develar la verdad aportando pruebas y no la suspensión de juicio a prueba”, concluyó.