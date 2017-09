Christian Armenteros: “Reivindico íntegramente el video que publicamos”

El dirigente de Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR), Christian Armenteros se refirió en la 99.9 a sus dichos en un video que circuló nuevamente en las últimas horas y donde se hablaba de terminar con el gobierno de Mauricio Macri: “el único camino que vemos es el juicio político”, remarcó.

El video de la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR) donde se llamaba a lograr un juicio político para destituir a Macri no es ni más ni menos que la ideología propuesta por este grupo que, en ese momento junto con Luis D´Elía y el “Cuervo” Larroque, diputado y principal dirigente de La Cámpora se ratificaba la necesidad de terminar con el gobierno democrático.

El dirigente del TPR que tomaba la palabra durante esas imágenes es Christian Armenteros quien habló a través de la 99.9: “reivindico ese video íntegramente, lo publicamos nosotros, no es un acto de La Cámpora, sino del partido piquetero inaugurando nuestro local en Avellaneda. El video dice que apuntamos al camino del juicio político porque el gobierno está atacando derechos constitucionales como el derecho laboral”, explicó.

Si bien los votos no parecen avalarlos para que sean una fuerza que ingrese al congreso nacional, destacó que de todas maneras la iniciativa que apoyan ya ingresó en las Cámaras: “sin que estemos nosotros en el congreso ya está presentado el pedido de juicio político por José Luis Gioja por la causa del Correo donde Macri quiere hacer una empresa familiar. En el caso Maldonado también denunciamos un encubrimiento del gobierno de Macri y por eso el único camino es el juicio político. La corrupción es el caso menos serio que pesa hoy sobre el presidente”, agregó.

Para avalar sus dichos, utilizó a periodistas que no están directamente ligados a sus ideas en torno a la desaparición de Santiago Maldonado: “hay datos importantes que han levantado Rolando Graña y Hugo Alconada Mon que está claramente en oposición al kirchnerismo, dijo con claridad que todas las pistas llevan a Gendarmería y que también indicó que hay violencia estatal”, puntualizó. Pero también dejó abierta la posibilidad a que en realidad Macri no tenga una relación directa con la desaparición del artesano: “el presidente no tiene claro que en este país los servicios de inteligencia hacen lo que quieren”, concluyó.