Ciro D´Antonio: “Estamos en una emergencia que no se ve porque el agua no nos tapa las casas”

El presidente CAFREXPORT, Ciro D´Antonio le reclamó en la 99.9 al gobierno que empiece a solucionar los problemas planteados en el documento que se firmó en enero y sobre el cuál todavía no aparecieron soluciones: “queremos acelerar ese documento para tratar nuevos temas”, dijo sobre una situación que ha empeorado. Además, remarcó que el hecho de que las inundaciones sea la urgencia política del momento, no sería excusa para descuidar el tema.

La industria pesquera tiene varios sectores en vilo porque la situación no es positiva y empieza a empeorar notablemente, sin encontrar las respuestas solicitadas. CAFREXPORT fue uno de los entes que se expresó rotundamente en esta materia reclamando que se cumpla con el compromiso asumido por el gobierno.

Su presidente, Ciro D´Antonio, indicó en la 99.9 que lo que buscar es “acelerar los encuentros respecto del compromiso asumido en enero. Son 10 puntos que se fueron tratando y que para ese momento eran eventuales soluciones. Algunos fueron resueltos ligeramente, pero la mayoría todavía están en conversaciones. Queremos acelerar ese documento para tratar nuevos temas”.

La dinámica de la actividad ya ha llevado a la aparición de otros inconvenientes que empiezan a profundizar los problemas: “comenzamos hace 18 meses y fueron postergandose por las inundaciones y otros problemas de urgencia. El tiempo pasa, la situación empeora y no se avizoran soluciones permanentes”, destacó.

Los principales problemas de la actividad todavía no se han abordado y D´Antonio recordó que “las tarifas públicas y la situación fiscal son los dos problemas más grandes que estamos afrontando. Jamás llegó el bendito sinceramiento fiscal, nosotros seguimos gravados por impuestos recesivos. La voracidad fiscal y la necesidad de hacerse de caja, está atentando contra la industria y contra el trabajador”.

Las inundaciones pasaron a ser durante el presente año una prioridad para los gobernantes, pero eso no implica que se deban descuidar otros temas: “es una emergencia que no se ve porque el agua no nos tapa las casas. No es que los funcionarios no comprenden lo que está pasando porque la situación está explicada en el compromiso que firmaron en enero. A cinco meses, no vemos manera de concreción para ese documento”, finalizó.