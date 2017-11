Citan a indagatoria a un ex ministro sciolista acusado de quedarse 6 meses de sueldo de 36 empleados

Acusan al ex ministro de Trabajo Oscar Cuartango de quedarse con $ 1.500.000 con otros cinco funcionarios.

A partir de una la investigación del fiscal Jorge Paolini, titular de la UFI N° 15 de La Plata, la Justicia de la capital de la Provincia de Buenos Aires citó a indagatoria para el 1° de diciembre al ex ministro de Trabajo, Oscar Cuartango y a cinco ex funcionarios de esa cartera, acusados por los delitos de peculado y concusión (uso del cargo en beneficio propio).

Cuartango está imputado penalmente por haber cobrado de manera indebida más de 1.500.000 pesos, luego de nombrar a 36 trabajadores en enero de 2015, los que empezaron a cumplir funciones en julio, y a los que le pidió el retroactivo que percibieron por el primer semestre de ese año, informó la agencia de noticias Télam.

Según la investigación, cada uno de los 36 trabajadores debió entregar cerca de $50.000, muchos de ellos bajo la amenaza de que si no lo hacían iban a perder el puesto.

Además del ex ministro, también están acusados la directora general de Administración, Graciela Rolhaiser; el director de Contabilidad, Ariel Marcatili; director de Personal, Diego Podaschevsky; director de Asuntos Legales, Ricardo Narbais; y Celina Sarraua, además de dos empleados, quienes formaron parte de un circuito ilegal de liquidación de dinero con el que defraudaron a la administración pública.

El lapso en el que se cometieron los hechos fue entre julio y noviembre de 2015, y según los damnificados -casi todos jóvenes- se les pedía el dinero para la campaña presidencial de Daniel Scioli.

En un segundo hecho, la empleada Tamara Barbosa denunció que bajo amenazas tuvo que entregar a autoridades de la cartera de Trabajo $11.000 de los $14.000 de su sueldo; es decir, casi el 80% de lo que cobraba, situación que se habría repetido entre enero y noviembre de 2015.

El fiscal Paolini citó para el 1° de diciembre a las 9 de la mañana a Cuartango, a Rolhaiser para el 4 de diciembre a la misma hora, a Narbais para un día después, a Marcatili para el 6 de diciembre, Sarraua para el 7 y Podaschevsky para el 12 de diciembre.

Los abogados defensores de los acusados y el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo de Federico Atencio, quien interviene en la causa, ya fueron notificados.