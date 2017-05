Claudio Bardelli: “Es más peligroso ser inocente y pasar cerca de un Juzgado Federal que ser culpable”

El abogado Claudio Bardelli es quien lleva adelante la defensa de Walter Zalazar quien fue acusado en su momento de formar parte de una banda de secuestradores. En la 99.9 contó atónito la resolución que no le permite ser liberado, a pesar de que considera que hay elementos suficientes para hacerlo: “es inentendible como determinaron algo que durante el debate quedó muy claro. Walter Zalazar tenía que ser declarado inocente pero no fue así”.

El caso Walter Zalazar sigue sumando capítulos increíbles. Este trabajador que permanece detenido acusado de formar parte de una banda de secuestradores, ha tenido reiteradas oportunidades para demostrar su inocencia y cuando parecía que finalmente, a través de un juicio, esto había quedado evidenciado, el tribunal decidió mantenerlo detenido.

Su abogado, Claudio Bardelli se refirió a este tema en la 99.9 y remarcó que al momento de escuchar el fallo “no sentí ni bronca ni impotencia, sentí tristeza. Es inentendible como determinaron algo que durante el debate quedó muy claro. Walter Zalazar tenía que ser declarado inocente pero no fue así. El único absuelto es el que lo relacionaba con la banda”, planteó como una gran contradicción.

Durante todo el proceso y delante de los propios jueces, no se pudo comprobar ninguna de las acusaciones por las cuáles lo mantuvieron en detención: “no se probó que conociera a alguien de la familia, no se probó que desde el lugar donde estaba pudiera ver la entrada del banco, no se probó contacto telefónico…no se probó nada y eso es lo más preocupante. Veremos en los fundamentos que es lo que los jueces comprobaron”, dijo sobre esta información que será brindada hoy.

En su momento, Zalazar fue sobreseído, pero luego entre la fiscal Mazzaferri y el juez Inchausti decidieron volver a encarcelarlo: “lo sobreseyó el juez Castellanos pero posteriormente apeló Mazzaferri a Cámara y revocaron el sobreseimiento diciendo que tienen los mismos elementos que antes y lo valoran distinto. No era así porque había elementos distintos. Ahí es cuando lo detiene Inchausti y aparezco yo pidiendo la excarcelación”, explicó.

En medio surgió otra causa que denominó Bardelli como “doméstica” y pudieron resolverla, pero aún así no se pudo alcanzar la excarcelación: “parecía que Zalazar no debía salir y por eso llegamos a juicio. Creímos que fueron suficientes los elementos presentados, pero parece que para el Tribunal no alcanzó”.

Mientras siguen trabajando para liberar a quien consideran absolutamente inocente de las graves acusaciones, el letrado advirtió sobre el peligro de que jueces como Inchausti tomen estas decisiones arbitrarias: “acá es más peligroso ser inocente y pasar cerca de un juzgado federal que ser culpable. Responden lamentablemente a la conmoción pública”.