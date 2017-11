Claudio Bernardelli: “Se ha evolucionado mucho en accesibilidad los últimos 15 años, pero todavía falta”

El arquitecto Claudio Bernardelli, como parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, se refirió en la 99.9 al trabajo que deben hacer los municipios para mejorar la accesibilidad: “se debe modificar el Código de Construcción directamente para que nadie pueda estar exento de la responsabilidad de construir de manera accesible”, explicó.

La accesibilidad es una materia pendiente en muchas ciudades del país y una de ellas es Mar del Plata. Durante todo el día en el Teatro Colón se hará una exposición a cargo del Arquitecto Claudio Bernardelli que integra la Agencia Nacional de Discapacidad buscando concientizar sobre la posibilidad de llevar adelante un plan municipal de accesibilidad.

El propio disertante habló a través de la 99.9 indicando que “se ha evolucionado bastante en los últimos 15 años pero todavía falta. Somos un país naciente en este tema, a veces los cambios de gestión y la falta de decisión política o hasta la invisibilidad o la ausencia de las personas con discapacidad tratando de luchar por sus derechos hace que todo tarde un poco más. Creo que de todas formas hay más conciencia”.

Por otro lado, destacó que no se trata sólo de una responsabilidad del estado, sino que toda la sociedad debe participar: “es un trabajo en forma conjunta, el estado tiene su responsabilidad de regulador e inspector. Si no hay régimen de sanción, es difícil que la población se concientice. Estas jornadas sirven para decirle al estado cuál es su responsabilidad y a la población que tiene el derecho de pedir que se cumplan las ordenanzas. La sociedad es responsable en su conjunto, no solamente el estado”.

Pero para avanzar ciertamente se necesita un camino a recorrer y es ahí donde la Agencia Nacional de Discapacidad puede brindar asesoramiento: “todos los trabajos necesitan una planificación, es el momento de empezar a ponerse las pilas para trabajar en conjunto desde la Agencia Nacional de Discapacidad junto al Municipio. Hay normas que no se cumplen a veces porque falta la cultura del conocimiento de esa norma”, destacó el Arquitecto Bernardelli.

En lo específico, pensando en la ciudad fue claro con la primera iniciativa que ayudaría a un mejor ordenamiento: “no hay que hacer una ordenanza de accesibilidad, sino que se debe modificar el Código de Construcción directamente para que nadie pueda estar exento de la responsabilidad de construir de manera accesible. Después se debe trabajar en mejorar lo que ya está hecho a través de una ordenanza”; concluyó.