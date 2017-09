Claudio Cambareri: “Los remises truchos hicieron todo al revés”

El titular del área de Transporte de la comuna, Claudio Cambareri, explicó que la manifestación de remises truchos en la Municipalidad no puede cambiar mucho la situación porque están a cargo del área de control y no de generación de proyectos que les permitan ser legalizados: “lo que deberían haber hecho es armar un proyecto o dialogar con la Comisión de Transporte que es donde pueden elaborar los proyectos para requerir las licencias que están pidiendo”, aclaró.

La manifestación frente a la Municipalidad de los remiseros truchos vuelve a poner un tema de años en Mar del Plata sobre el tapete. De todas formas, no deja de sorprender que un grupo de personas que trabajan en la ilegalidad vayan a reclamar que “los dejen de perseguir”.

El Secretario de Transporte de la comuna local, Claudio Cambareri, indicó en la 99.9 que “había un total de 80 autos que estaban interrumpiendo el tránsito. Estaban los choferes de los vehículos y gente que estaba manifestándose para conseguir más licencias y nos pidieron literalmente que “aflojemos con los controles”.

En vez de ir directamente al secuestro masivo de unidades que se dedican al traslado de personas sin contar con habilitación, eligieron otro camino: “quisimos establecer el diálogo con dos representantes, recibir sus inquietudes y seguir conversando para que sepan como se maneja el municipio con sus requisitorias”. También aclaró que no hay persecución, sino que se trata directamente de controles alrededor de la ilegalidad: “tiene una logística detectar que llevan un pasajero sin la correspondiente habilitación municipal. Lo que hacemos, es un trabajo normal de la Dirección de Transporte que es el contralor del transporte de cargas y de personas”.

En cuanto a los pasos que buscaron al manifestarse en plena calle cortando el tránsito en un sector neurálgico, no es lo debido según lo que explicó el titular de Transporte: “les explicamos que iniciaron todo al revés. Lo que deberían haber hecho es armar un proyecto o dialogar con la Comisión de Transporte que es donde pueden elaborar los proyectos para requerir las licencias que están pidiendo. Somos los encargados de hacer cumplir las ordenanzas, no de generarlas”.

Los autos que se hicieron presentes presentaban distintas características, pero en su mayoría tienen faltas graves, tanto los vehículos como sus conductores: “había de todo, algunos vehículos no reunían las condiciones y otros eran muy nuevos. La gran mayoría son autos que no estaban en condiciones de circular. Carecen de seguro, de VTV, en muchos casos no tienen la tarjeta verde o la tienen vencida a nombre de otra persona, los mismos choferes en algunos casos no tenían registro de conducir y mucho menos en la categoría profesional”. Aún así, pretenden que los dejen circular con normalidad.