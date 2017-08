Claudio Ferrero: “Incorporamos temas de la sociedad, pero sin polarización de posiciones”

El director de la Escuela 713 de Esquel, Claudio Ferrero, indicó en la 99.9 que no hubo intromisión de Ctera en dicho establecimiento, pero dejó en claro que cree importante que se aborden estos temas socialmente expuestos: “la función de la escuela es esa, presentar todas las opiniones y posicionamientos, discutirlos en un área de debate y con respeto al otro para que después construya su postura”.

Las escuelas de Esquel están envueltas en la polémica por la iniciativa de Ctera de abordar en las aulas la desaparición de Santiago Maldonado y, en algunos casos, según se expuso en medios nacionales atacando directamente a las autoridades de Gendarmería de la zona.

En la 99.9, el director de la Escuela 713 de dicha localidad chubutense, Claudio Ferrero se refirió a la realidad que están viviendo ellos, como una muestra de lo que se habla constantemente en los medios: “tomé conocimiento de que había una propuesta nacional de Ctera, pero no conozco los términos. A esta escuela puntualmente no llegó ninguna propuesta y no hubo ningún docente pidiendo algún abordaje particular”, aclaró primeramente.

Los alumnos del establecimiento, tal como sucede en la sociedad, representan a distintos sectores que se los expone como enfrentados constantemente, pero no siempre pasa así: “los mapuches e hijos de Gendarmes conviven en la escuela junto con otros sectores de la sociedad. El nuevo paradigma de una escuela inclusiva permite la convivencia y la formación de una matrícula heterogénea. La convivencia es absolutamente pacífica”, ratificó.

Desde su experiencia, Ferrero consideró que es necesario abordar temas socialmente tan importantes, pero sin una posición definida, sino exponiendo todo lo que sucede alrededor del caso: “el personal docente incorpora a la currícula los temas de la sociedad porque así debe ser, pero no trabaja sobre la polarización de posiciones. Lo que tratamos es que esté presente la convivencia, la conciliación de ideas y la posibilidad de escuchar al otro. Esto es muy dinámico y hay temas más espinosos que otros, pero tenemos claro cuál es la tarea de la escuela”, expresó.

Si bien incluso, se puede llegar a un examen sobre lo trabajado dentro del aula, cuando se trata de estos temas, se debe dejar de lado la ideología de quien expone y eso que es lo que quiso destacar el director: “sin dramatizar, la función de la escuela es esa, presentar todas las opiniones y posicionamientos, discutirlos en un área de debate y con respeto al otro para que después construya su postura. Si es una actividad de clase que implica una evaluación no estarán referidos a que piensa, sino como argumenta y como se informa, como expresa su argumentación y respeta la opinión del otro”, finalizó.