Claudio Rosa: “El 51% cree que la justicia es mala o muy mala, al nivel de los políticos con peor imagen”

El Licenciado en Ciencias Políticas de la Consultora Synopsis, Claudio Rosa, analizó en la 99.9 los resultados de la última encuesta que realizaron sobre la credibilidad de la justicia: “el 67% no cree que se pueda erradicar la corrupción”.

La Consultora Synopsis realizó un último estudio para analizar la imagen de la opinión pública respecto de la justicia argentina luego de las detenciones de Julio De Vido y Amado Boudou. Uno de sus directores es el Licenciado en Ciencias Políticas Claudio Rosa que comentó los resultados en la 99.9.

“Con los últimos acontecimientos en la justicia, se abrió un rápido debate sobre el rol de los fiscales y magistrados y la legalidad de sus decisiones. Preguntamos a la gente con un relevamiento nacional como describiría el accionar de la justicia”. En cuanto a las cifras, detalló que “el 73% nos dice que se hizo justicia, pero si analizamos los pormenores, 8 de cada 10 manifiesta que se hizo justicia pero se tardó mucho. Hay otros componentes porque un 13,1 por ciento cree que se hizo justicia en tiempo y forma”.

En el desglose, agregó que “un 19,5% cree que se hizo justicia porque el gobierno ganó las elecciones y un 21,8% de esa porción que manifiesta que se hizo justicia pero es una persecución política. Es un sector que compra los argumentos de la ex presidenta. De los que tienen buena imagen de Cristina Fernández, 2 de cada 3 creen que es persecución”.

La política juega un papel preponderante y los grupos etarios se notan muy sectorizados en la opinión: “ese núcleo duro lo aprovecha la ex presidenta para cuestionar a la justicia. En rangos etarios, los más cercanos al kirchnerismo son las personas que van de 16 a 29 años. Los que creen en la justicia están en el grupo de mayores de 65 años que es más afin al gobierno”.

La opinión generalizada de la política también es muy negativa, según los números que mostró el relevamiento de Synopsis: “sobre la imagen de la justicia, el 51% se inclina por mala o muy mala. Sólo un 15,5% tienen imagen positiva de la justicia. Si nos enfocamos en rangos etarios, los más decepcionados nuevamente son los jóvenes donde se alcanza un 59,5% con mala imagen y los mayores de 65 años tiene una mejor imagen”.

En base a esos números, se puede hacer una comparación directa con lo que sucede en la política: “la justicia tiene una valoración negativa similares a los dirigentes políticos con peor imagen. Se destaca que es un problema que hoy se pone en la opinión pública a la par de la seguridad y por encima del desempleo”.

Quitar a la corrupción de los problemas centrales del país, será socialmente muy difícil y así lo indicó Claudio Rosa: “hay un latinobarómetro a nivel continental donde analizan la percepción de la gente sobre la justicia y la corrupción. Ahí el 34% de la opinión pública argentina dice que la corrupción es aceptable, el 27% tiene un grado de confianza y el 67% no cree que se pueda erradicar la corrupción”, finalizó.