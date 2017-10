Claudio Zuchovicki: “Invertir en bonos es casi patriotismo y coraje”

El marplatense Claudio Zuchovicki se refirió en la 99.9 a la inversión en bonos que desde algunos sectores se critica simplemente como una “timba”. “El que ahorra en dólares está financiando el déficit americano, el que ahorra en pesos en una caja de seguridad, le está quitando plata de circulación a la economía argentina”, diferenció.

Muchas veces se acusa a la bolsa de valores de “jugar a la timba” cotidianamente como si todo fuera un gran negociado que no tiene impacto real en la economía. Sin embargo, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el marplatense Claudio Zuchovicki habló en la 99.9 haciendo algunas aclaraciones importantes.

“Que la gente invierta en bonos no es timba, diría que es hasta patriotismo y coraje. Le estás prestando plata al gobierno y con eso paga la salud, la educación y hace obra pública. El que compra acciones de una compañía está invirtiendo en una empresa y a la vez esas invierten en la economía real”, indicó.

Los problemas vienen cuando la inflación no baja lo suficiente para que el porcentaje obtenido tenga un real impacto para el inversor. También aclaró que hay otras formas de inversión que no terminan impactando en la economía de nuestro país: “el debate profundo debe ser porque no podemos bajar la inflación después de estabilizarla. El problema pasa por ahí, pero agradezco que haya gente que invierta en Argentina. El que ahorra en dólares está financiando el déficit americano, el que ahorra en pesos en una caja de seguridad, le está quitando plata de circulación a la economía argentina y el que ahora en un plazo fijo o en LEBACS le está dando la plata al estado para que lo utilice y lo movilice”, comparó.

Por último, indicó que hay cambios que alientan a este tipo de inversión y comparado con lo que sucedía con el gobierno anterior, hay modificaciones importantes de fondo: “en los últimos 10 años, muchos ahorrabamos en acciones y llegamos a tener el 10% de lo invertido. El que apostó a la economía real argentina en su peor momento llegó a tener el 10% ahora vivimos una plena recuperación porque se entiende que han cambiado algunas reglas de juego”, finalizó.