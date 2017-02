Con sólo 18 años creó una máquina que fabrica vasos ecológicos

Jerónimo Batista estudia Biotecnología e Ingeniería Electrónica. Su invento usa extractos de algas para hacer recipientes que no contaminan.

Los problemas ambientales y los cambios climáticos abruptos son moneda corriente en la actualidad y, muchas veces, aparecen como consecuencia de la falta de consciencia de la humanidad. Trascartón, los especialistas alertan de una juventud (futuras generaciones) que sigue poco interesada en lo que pasa en el ambiente en el que viven, y más en la tecnología, la cual podría aplicarse para bajar los niveles de contaminación. Pero Jerónimo Batista, de Vicente López, es un ejemplo que rompe el molde: con sólo 18 años creó una máquina que produce vasos biodegradables.

“Me planteé un desafío y logré armar un espacio de innovación tecnológico que busca aplicar la ciencia para generar desarrollos con un impacto positivo en la sociedad y el ambiente. Y así, contribuir para que tengamos un futuro sustentable”, indica el joven que cursa el primer año de Biotecnología e Ingeniería Electrónica.

Desarrolló varios proyectos entre los cuales se destaca una serie de dispositivos termoeléctricos alimentados con energías alternativas, que él llama “Sorui”: una máquina ecológica que fabrica vasos completamente biodegradables para reemplazar a los de plásticos descartables y evita la contaminación que estos producen.

“Veía todos los días en mi colegio cómo los tachos de basura que estaban al lado de los dispensers terminaban siempre desbordando de vasos descartables. A partir de esto fue que empecé a pensar en una solución. La máquina lo que hace es procesar una solución que desarrollé a base de extractos de algas y luego la ubica en un molde donde se solidifica. De esta manera se logran producir recipientes de un material que permite brindar las mismas funcionalidades que los vasos plásticos habituales, conteniendo todo tipo de bebidas incluso a altas temperaturas”, detalla utilizando palabras y conceptos inusuales para un pibe que está transitando la adolescencia.

Mientras otros chicos de su edad estaban interesados en salir a bailar o hacer algún deporte, él tenía otros gustos: “Siempre me motivó poder saber sobre ciencia y tecnología, y particularmente poder aplicar todo ésto para generar desarrollos o iniciativas que puedan impactar de manera positiva tanto a nivel social como ambiental. Lo bueno es que siempre tuve el respaldo de mi familia en todo lo que hago”, señala.

Admite llevar una vida tan intensa como ocupada. “Estudio Biotecnología e Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de San Martín y tengo un promedio parcial de 10 en ambas carreras. Allí soy investigador en Ciencia, Tecnología y Sociedad y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos”, cuenta sin lograr disimular cierto orgullo.

E interrumpe al entrevistador para recordar algunas de sus experiencias inolvidables: “A los 14 años fui becado para participar en Expedición Ciencia en Neuquén, un programa que combina la exploración científica y la aventura en la naturaleza, planteando nuevas formas de pensar y de descubrir. Y dos años después, para participar del Kadima Mada Science Summer School en Rehovot, Israel, donde hice una investigación sobre dinámicas de disociación molecular inducida por láser en el Laboratorio de Física de Partículas, y publiqué un paper sobre ese trabajo”.

Siendo una mente inquieta, ya está cerca de presentar su próximo proyecto: “Estoy por lanzar una iniciativa denominada ‘Maieutics’ que permitirá que todos los chicos y jóvenes del país puedan acceder a increíbles oportunidades de forma gratuita mediante una plataforma virtual y una red nacional que me encuentro gestando. Vivimos en un mundo donde el talento está distribuido equitativamente pero las oportunidades no, y pretendo transformar esta realidad”, adelanta el joven de Vicente López.

Coleccionista de premios

Jerónimo sobresalió en numerosos certámenes y concursos donde demostró lo mucho que sabe: “Recibí varios premios siendo competidor olímpico nacional e internacional de Ciencias y Biología. Obtuve un primer premio a nivel nacional y medalla de bronce a nivel americano. También representé al país en la India. Fui delegado en modelos de Naciones Unidas a nivel Inicial e Iberoamericano, con mención de honor. Y logré el primer premio beca NAVES, la competencia de emprendimientos más prestigiosa del país”, detalla.