Condenan a Johnson & Johnson a pagar 353 millones por un cáncer asociado a su polvo de talco

A Eva Echeverria se le diagnosticó cáncer de ovario tras usar durante décadas productos de talco de la compañía.

Un jurado de Los Ángeles (EEUU) ha condenado este viernes al gigante farmacéutico y de productos de higiene Johnson & Johnson (J&J) a pagar 417 millones de dólares (unos 353 millones de euros) a una mujer que sufrió cáncer de ovarios tras utilizar durante años el polvo de talco de la compañía (Johnson’s Baby Powder).

El tribunal ha condenado a la multinacional por considerar que no advirtió correctamente del riesgo de cáncer vinculado al uso de sus productos de talco.

Según ha informado el diario Los Ángeles Times, se trata de la mayor condena hasta ahora contra Johnson & Johnson.

Sin embargo, no es el único caso relacionado con los polvos de talco que ha llevado a la compañía al banquillo y a una posterior condena. Además, aún en curso, existen un gran número de denuncias en las que se investiga la omisión de avisos por parte de la compañía sobre los peligros de padecer cáncer si se empleaban estos productos.

De acuerdo con este diario, todavía hay más de 300 demandas pendientes en este sentido en California y más de 4.500 denuncias en todo el país.A la denunciante, Eva Echeverria, se le diagnóstico cáncer de ovarios en 2007.

En su declaración por este caso, Echeverria aseguró que usó un producto de Johnson & Johnson durante décadas. A Echeverria se le extirpó el tumor pero no pudo asistir al juicio por su delicado estado de salud, según uno de sus abogados.

El jurado deliberó durante dos días y condenó a Johnson & Johnson a abonar 70 millones de dólares a Echeverria como indemnización y a pagar 347 millones de dólares más como sanción.

“Estamos agradecidos por el veredicto del jurado en esta materia”, ha señalado su abogado Mark Robinson, quien también aseguró que Johnson & Johnson trató de “ocultar la verdad durante muchos años”.

Por su parte, la compañía ha señalado que apelará contra el veredicto de este caso y ha defendido que la ciencia sostiene que sus productos son seguros.