Confirman el sobreseimiento de Scioli en la causa por enriquecimiento ilícito

La Sala 1 del Tribunal de Casación de la Provincia rechazó un pedido de nulidad de la medida que había tomado en octubre del año pasado el juez de Garantías, Pablo Reale.

El Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó el sobreseimiento del exgobernador de la Provincia, Daniel Scioli, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Lo hizo la Sala 1 de esa corte al rechazar un recurso interpuesto por un particular, quien planteó la nulidad del sobreseimiento que había sido dictado por el juez de Garantías, Pablo Reale, en octubre del año pasado en el marco de este expediente.

Los magistrados Daniel Carral y Ricardo Maidana ratificaron la decisión que había sido tomada en primera instancia. “Se rechaza, con costas, el recurso de casación deducido y, por consiguiente, se confirma la sentencia dictada oportunamente por la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial La Plata”, indica la resolución.

Los argumentos

En su voto, Carral explicó que el particular que se presentó a apelar el fallo de Reale “carece de legitimación” para interponer una impugnación “al no reunir los requisitos necesarios para actuar en carácter de parte procesal”.

Además, expuso que “no se advierte de la lectura del recurso interpuesto cuáles serían las medidas pendientes de adopción, dada la vaguedad de los agravios formulados en los escritos presentados”.

Por otra parte, entendió que, en el escrito que presentó, la defensa de Scioli “desarrolló los fundamentos de acuerdo a los cuales, a su entender, el impugnante carece de legitimación activa”.

El Tribunal agregó como antecedentes las razones que esgrimió la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata para haber rechazado anteriormente el pedido de nulidad. Al respecto, sostuvo que la jueza María Elia Riusech, consideró que, “aún cuando en el planteo se alega gravedad institucional, ello no resulta suficiente para reabrir un proceso en el que ha recaído una decisión que se encuentra firme”.

La Sala 1 de Casación concluyó entonces que, “ante la falta de recurso de Agente Fiscal y el contenido del dictamen del fiscal de Casación, no existiendo requerimiento formal alguno en el mismo sentido que el presentante, no se advierte posibilidad alguna de intervenir en la cuestión”.

“De advertirse irregularidades en el decurso de la investigación practicada, la vigencia de la supremacía constitucional habilitaría la posibilidad de agotar, y adoptar, en consecuencia, todas las medidas disponibles a fin de despejar cualquier duda que pudiera subsistir en la presente causa”, agregaron los jueces.