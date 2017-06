Confirman la condena a Menem por el contrabando de armas

El ex presidente debería cumplir una pena de siete años de prisión, pero apelará ante la Corte Suprema.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena de siete años de prisión y 14 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos al ex presidente y actual senador Carlos Menem por el contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador.

Al rechazar los recursos de las defensas, la Sala I del máximo tribunal penal ratificó también las condenas impuestas al resto de los procesados por esos hechos, ocurridos durante el gobierno de Menem.

El ex presidente, que anunció que se presentará para renovar su banca en el Senado en las próximas elecciones, apelará ante la Corte Suprema.

La Cámara declaró abstracta la situación del fallecido ex ministro de Defensa Oscar Camilión.