Confirmaron el procesamiento de Echegaray en una causa iniciada por Prat-Gay

El ex titular de la AFIP está acusado por “falso testimonio”.

La Cámara Federal porteña confirmó este viernes el procesamiento de Ricardo Echegaray como instigador de “falso testimonio” en el marco de una causa impulsada por el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay.

Para el tribunal, el ex funcionario kirchnerista impulsó una denuncia con información falsa para acusar a Prat-Gay de ser parte de una maniobra de evasión impositiva, como apoderado de las cuentas de la familia Fortabat en Suiza.

La causa contra el ex titular de la AFIP, iniciada en 2014 luego de que ese organismo denunciara a Prat-Gay, fue la que le valió su primer procesamiento a manos del juez federal Claudio Bonadio en junio de 2016 y la que motivó su remoción de la presidencia de la Auditoría General de la Nación.

La Sala I de la Cámara Federal había revocado el procesamiento con los votos de los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

Pero esa decisión fue revisada por la Cámara de Casación, que anuló el sobreseimiento. Aquella decisión había sido formada por los jueces Ángela Ledesma y Carlos Mahiques, con el voto en disidencia de Alejandro Slokar. Por eso la Cámara Federal dictó un nuevo fallo.

Pero esta no fue la primera mala noticia que recibió Echegaray esta semana, ya que este jueves el juez Diego Amarante le prohibió la salida del país y lo citó a indagatoria en una causa en la que está acusado de la compra irregular de autos para representantes diplomáticos cuando era director de la Aduana.