Corea del Norte advirtió a Japón sobre el riesgo de una “autodestrucción inminente”

La agencia de noticias oficial de Kim Jong-un hizo la referencia por el apoyo de los Estados Unidos al país nipón. Aumenta la tensión.

El grave conflicto diplomatico y militar de la península coreana continúa ampliándose. Corea del Norte le advirtió a Japón de que corrre el riesgo de una “autodestrucción inminente” por alinearse con los Estados Unidos, días después de haber lanzado un misil que sobrevoló el archipiélago nipón.

La agencia oficial norcoreana KCNA criticó a Japón por la posición política que tomó luego del aumento de la tensión militar en la zona tras el ensayo balístico. “Ahora viene con sus mangas remangadas a respaldar los movimientos bélicos antinorcoreanos de su amo. Ese vínculo es una seria amenaza. Las medidas de respuesta norcoreanas más duras incluyen advertir a Japón evitar perder el control sin vislumbrar su autodestrucción inminente”, sostuvo el comunicado.

KCNA había indicado que el lanzamiento del misil estaba destinado a marcar el aniversario 107 del “desgraciado” tratado entre Japón y Corea de 1910, en base al cual Tokio ocupó la península coreana.

Esta semana, el régimen de Kim Jong-un puso a Japón en estado de alerta al disparar un misil de rango intermedio que pasó por encima de su territorio, desencadenando una condena internacional. El primer ministro japonés Shinzo Abe denunció el lanzamiento como “una amenaza grave, seria y sin precedentes” y coincidió con el presidente norteamericano Donald Trump en la necesidad de “incrementar la presión ejercida sobre Corea del Norte”.

Antecedentes de un conflicto interminable

Luego de las críticas mundiales que recibió, el líder norcoreano no se achicó, prometió nuevos lanzamientos de misiles sobre Japón y sostuvo que el disparo no era más que un “preludio”. “Habrá más ejercicios de disparos de misiles balísiticos en el futuro con su objetivo en el Pacífico”, lanzó.

El proyectil Hwasong-12 lanzado desde Sunan es de alcance medio-largo. En su trayectoria, el misil sobrevoló por dos minutos la isla japonesa de Hokkaido. Luego cayó en el agua, a 1180 kilómetros de la costa este. No es la primera vez que ocurre algo similar. Desde principios de año, Kim Jong-un hizo varias prácticas misilísticas que crisparon la relación con Donald Trump. El pico de tensión, antes de esta operación, fue cuando el dictador norcoreano amenazó con bombardear Guam, una isla controlada por los Estados Unidos.