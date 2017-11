Crean auriculares inteligentes que permiten silenciar los ronquidos

Bose presentó los Sleepbuds, que pueden bloquear ladridos, sonidos de la calle o la respiración ruidosa.

Son auriculares pero no sirven para escuchar música. Y pueden ser la salvación para evitar separaciones, divorcios, peleas o caras largas al día siguiente. Se llaman Sleepbuds (amigos del sueño) y son, justamente, eso: un dispositivo que “bloquea” los sonidos exteriores para poder dormir en paz.

El diseño es parecido a los miles de auriculares bluetooth que hay en el mercado. La diferencia es que no sirven para escuchar música o hablar por teléfono. Lo importante pasa por su tecnología de cancelación de ruido, incorporada en muchos otros auriculares, los que se usan generalmente en las clases ejecutivos de los aviones. ¿El motivo? Minimizan el ruido de las turbinas para escuchar mejor.

Bose afirma los Sleepbuds permiten bloquear el ruido de los ronquidos de la persona que tenemos al lado, así como también ladridos, ruidos de la calle y hasta el tráfico. Además, incluye “melodías relajantes” y una función de alarma, justamente para poder escucharla.La empresa afirma que una carga completa le dará autonomía para dos noches. Vendrán con una aplicación para el celular, donde se podrán hacer configuraciones especiales, además de poner la hora del despertador, y también con un estuche/cargador.

La otra novedad es que una marca como Bose no está financiando este proyecto: lo está haciendo a través de Indiegogo, una de las plataformas de crowfunding más importantes del mundo. Y fue todo un éxito. Necesitaban 50 mil dólares y ya recaudaron más de 400 mil.

Los que aprovecharon la oferta más tentadora pagaron 150 dólares por los Sleepbuds, y los recibirían en febrero de 2018. Bose estima que cuando salgan a la venta costarán 250 dólares.