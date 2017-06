“Creo que el Papa no sabe lo que ha pasado en Jujuy”

Soledad Mendoza, una de las autodenominadas víctimas de Milagro Sala, hizo mención a la carta que le enviaron desde el comité al sumo pontífice y sentó su postura: para ella Francisco desconoce la situación por la que atravesó la provincia.

“Si se interioriza va a tener más cuidado de con quien se solidariza”.

Una de las integrantes del Comité que ahora integran aproximadamente 300 personas, señaló que ha sido una sorpresa tremenda recibir la noticia publica en donde el Papa hacia el apoyo a Milagro Sala.

“Yo como católica, como religiosa, me enseñaron a no mentir, a no robar, a no matar, quiero creer que el Papa no está interiorizado del problema que tenemos muchos jujeños con esta mujer que él cree es una presa política, que es una víctima”, expresó Mendoza.

A partir de ése convencimiento es que redactaron la carta, que fue enviada al Vaticano por tres medios diferentes y están a la espera de una respuesta pública y el referente de la Iglesia se solidarice con las víctimas de Sala.

Las vías por las que hacen llegar su mensaje son a través del Obispo de Jujuy, por correo y la tercera por la Cancillería.

“Le hacemos llegar videos con los testimonios de las víctimas, como así también un video de la delincuencia de Milagro, las amenazas, quema de bandera, Casa de Gobierno, atentado a los policías, se hizo una recopilación para demostrar que está donde tiene que estar por lo que hizo, y hoy si creemos en la justicia”.

“Le pedimos también al Papa que nos reciba porque queremos que el escuché los testimonios”, concluyó la integrante del Comité.