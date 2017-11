Crisis en Cataluña: Carles Puigdemont se entregó a la Policía en Bélgica

El destituido presidente fue voluntariamente a la sede policial de la capital belga; está acusado de “rebelión, sedición y malversación”.

En medio de la tensión con el gobierno español, el desttuido presidente de Cataluña , Carles Puigdemont , se entregó a la Policía de Bélgica , país al que había llegado días atrás en busca de apoyo.

Junto a sus ex consejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret , Puigdmeont ingresó a la sede policial y evitó el descalabro que hubiera generado que los oficiales fueran a buscarlo para arrestarlo, de acuerdo con lo publicado por el diario El País.

Los cinco llegaron acompañados por sus abogados a la sede policial de la Rue Royal número 202 de Bruselas y no ante la fiscalía de la capital, donde se los esperaba. Pesa sobre ellos una orden de captura de la Justicia española por “rebelión, sedición y malversación”.

El viernes, la Audiencia Nacional de España emitió órdenes de busca y captura contra Puigdemont y sus cuatro ex consejeros luego de que no se presentaran a una citación del tribunal en Madrid.

Los ex dirigentes catalanes están investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos, al igual que otros nueve ex consejeros que fueron enviados por la jueza Carmen Lamela a prisión provisional incondicional.

Las medidas dictadas por la jueza amenazan con enquistar aún más la peor crisis institucional que vive España en sus 40 años de democracia, mientras Cataluña se prepara para las elecciones convocadas por el gobierno central tras aplicar medidas de intervención extraordinarias en el territorio.

Ahora, se espera que los cinco ex funcionarios de Cataluña comparezcan antes de 24 horas ante el juez de instrucción, que deberá decidir en otro plazo de 24 horas si los libera con ciertas condiciones o los deja en libertad.

El candidato

Puigdemont será el cabeza de lista de su partido, el PDeCAT, en las elecciones regionales, según anunció la formación hoy antes de que se conociera que se entregó a la Policía.

“Queremos que el presidente Puigdemont sea la persona que lidere este gran desbordamiento en las urnas que haremos el día 21, que sea él”, anunció la portavoz del Partido Demócrata Europeo Catalán, Marta Pascal, en un discurso al final de una reunión de la formación independentista.

El partido insistió en la idea “una gran lista unitaria” liderada por Puigdemont, algo a lo que se oponen sus socios de gobierno hasta ahora, ERC (Esquerra Republicana de Cataluña), cuyo líder, Oriol Junqueras, es uno de los ocho miembros del gobierno catalán depuesto encarcelados preventivamente como sospechosos de rebelión y sedición por la proclamación de independencia del 27 de octubre.