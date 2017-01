Cristian Azcona: “Espero que el intendente en el día de hoy planifique una salida de esta situación”

El concejal por el Frente Renovador dio su opinión respecto de la prohibición, por parte del Intendente Arroyo, de realizar fiestas electrónicas en la ciudad. Aseguró que si Arroyo no encuentra una salida a esta situación, los productores iniciarán un juicio.

El concejal del Frente Renovador manifestó su desacuerdo con la medida tomada por el intendente Carlos Arroyo de prohibir las fiestas electrónicas. Aseguró que es “prohibir por prohibir”, y que eso no soluciona nada. Además, habló sobre la importancia que tienen este tipo de eventos para la ciudad. ” Mar del Plata tenía un polo de atracción importante para todos aquellos que les gusta la música electrónica, porque venían unos importantes DJs nacionales e internacionales, y los productores y empresarios tenían ya la preventa y mucha gente había comprado ya su entrada“.

Por otra parte, expresó su postura de no estar en contra de la música electrónica o de los eventos en sí mismos. “Yo creo que en la música no hay drogas, que la música es arte, me parece que es un debate que la sociedad se tiene que dar , pero sí me parece que prohibir por prohibir no es el mecanismo“. Aseguró que este tipo de eventos mueven muchas veces más de 40 mil personas, y que no se deberían cancelar, sino que debería “haber un debate más extenso” . “Y no se le puede en mitad de camino a los empresarios que vienen que invertir a la ciudad de Mar del Plata, a tres o cuatro días de un recital con 30 mil entradas vendidas prohibir las fiestas electrónicas, me parece que tendría que rever esa situación“.

“La decisión que ha tomado el secretario del salud con el intendente nosotros lo vemos como equivocado, me han dicho que ha tenido una reunión con los productores, porque se le han otorgado permisos, hay expedientes en la municipalidad, hay seguros y compañías de seguros que ya están trabajando en los recitales“, continuó Azcona, quien luego arremetió: “Me parece que tiene que haber un control, porque sino mañana cuando alguien tenga un accidente de tránsito se le va a prohibir manejar“.

Finalmente, aseguró que esto puede traerle serios problemas legales al municipio. “Si los productores no tienen una respuesta favorable van a tener un juicio, todo indica que va a pasar esto, a cinco días de un evento tan importante, con artistas que ya han llegado a la ciudad, no fue consultado la gran población que tiene vinculación con artistas internacionales, fue una decisión que causó sorpresa en el mundo de los artistas y también hay que darle una respuesta a quienes compraron su entrada. Espero que el intendente en el día de hoy planifique una salida de esta situación.”