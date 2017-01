Cristian Azcona: “Vamos a salir a denunciar y a expulsar a aquellas personas que no acepten lo que tenemos para decir”

El concejal por el Frente Renovador, el único que quedaría dentro del bloque luego de la expulsión de Fiorini y Carrancio, opinó sobre el tema. Aseguró que dentro del partido todas las decisiones se toman de manera democrática, y que no entiende la actitud de sus ex compañeros.

El concejal del Frente Renovador, Cristian Azcona, se refirió a la expulsión del partido de sus compañeros Lucas Fiorini y Alejandro Carrancio. Aseguró que eran decisiones necesarias, porque desde la Cúpula del Frente Renovador habían decidido no cometer los mismos errores que en el 2015 en que algunos concejales e intendentes “eran captados o de alguna manera seducidos por otros partidos políticos, y anunciaban humildemente que se iban de nuestro partido, de nuestro espacio, haciendo como que Massa se debilitaba, o que de alguna manera ellos eran atraídos por un proyecto más superador que el nuestro y la verdad que nosotros hemos sido cómplices, no salíamos a decir qué pasaba con esos dirigentes que se iban. Y no era porque hubiera un proyecto más superados, sino que se iban por ambiciones personales“.

Azcona también destacó que esta decisión parte de la base de que dentro del Frente Renovador todo es muy discutido previamente, y que hay muchos espacios para expresar discrepancias, y que por lo tanto la actitud de Fiorini y Carrancio no fue por desconocimiento o por falta de diálogo. “Uno pertenece a un equipo de trabajo y tiene que entender que en ese equipo de trabajo resuelve la mayoría y está bueno y hay que fortalecer la democracia todos los días. Por eso me parece que lo que han hecho las máximas autoridades del Frente Renovador ha sido un gesto de adultez, que me parece que crea un precedente para todo el territorio bonaerense que tienen que ver con esto: cada vez que sepamos que no se respetan los lineamientos políticos, sociales y democráticos del Fente Renovador nosotros vamos a salir a denunciar y a expulsar a aquellas personas que no acepten lo que tenemos para decir”.

Como ejemplo de acciones que empezaron a demostrar una falta de convencimiento de parte de Fiorini y Carrancio respecto a los lineamientos del Frente Renovador, Azcona dio como ejemplo la emergencia económica. Aseguró que en un primer momento el Frente Renovador acompañó la medida, pero que dejaron de hacerlo ante la falta de información sobre lo que se estaba haciendo desde el municipio. “Era imposible acompañar una emergencia de esa naturaleza, nosotros tomamos una decisión a nivel interno, local, y después no sé por qué cambiaron algunas situaciones que tenían que ver con decisiones que habíamos tomado a nivel local, esto me llamo poderosamente la atención, obviamente lo hablé, lo conversé, lo discutí , y acá hubo un cambio radical , más de Fiorini, porque es el conductor de Carrancio“. Finalmente , arremetió: “Hubo un antes y un después de la llegada de un funcionario al gobierno de la gobernadora Vidal, Joaquín de la Torre“.