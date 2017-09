Cristina Coria: “Hay ex funcionarios conmovidos por obras que ellos prometieron y nunca cumplieron”

La concejal de Cambiemos, Cristina Coria se refirió al voto negativo de Acción Marplatense y el Frente para la Victoria en el proyecto que desarrollará 16 plazas en los barrios de la ciudad: “no nos sorprendió el resultado porque era lo que se venía expresando en las discusiones anteriores”, dijo en la 99.9.

La aprobación del proyecto para que se pueda implementar un programa que generará 16 plazas nuevas en los barrios de la ciudad, contó con el voto negativo de toda la oposición ante una idea que generará trabajo y además, permitirá tener mejores espacios de esparcimiento para los vecinos.

La concejal de Cambiemos, Cristina Coria, explicó en los 99.9 los problemas que siempre tuvieron con los principales partidos opositores ante esta posibilidad: “si bien este expediente tiene 8 meses de tratamiento en el Concejo Deliberante, se entregó toda la información que se pidió principalmente el bloque de Acción Marplatense y hubo una reunión de Comisión de Obras ampliadas; tenían la firme intención de no acompañar tanto el bloque de AM como el Frente para la Victoria”, aclaró.

Uno de los argumentos que pusieron sobre la mesa es porque no se destinaba este dinero para arreglar las calles, a lo que la edil respondió que “este programa tiene que ver con el mejoramiento de plazas y espacios públicos, independientemente de lo que se está gestionando constantemente al arreglo de calles, que es uno de los puntos que siempre aparece en el medio. No nos sorprendió el resultado porque era lo que se venía expresando en las discusiones anteriores”.

Este tipo de acciones también se complementan con otras tareas y son importantes para los vecinos. Coria lo ejemplificó con una experiencia propia: “en Batán me decían hace unos pocos días vecinos que no tienen nada que ver con Cambiemos, que les cambiaba la vida tener por primera vez en muchos años la colectora hecha y un cordón cuneta”, refiriendo que en el último gobierno nada de eso fue realizado.

Incluso hubo nuevamente un tratamiento de pedido de informes por el estado de las obras en el Teatro Colón y la representante de Cambiemos replicó: “mañana comienzan las obras en el Teatro Colón y ayer tuvimos que recordarles que buena parte de todas estas obras son deuda de la gestión anterior. Hay una ofensa cuando uno remite pero hay que explicar que estas obras que los mismos ex funcionarios están conmovidos porque no se hacen ellos las prometieron y nunca lo cumplieron”.

Si bien no escapan a las responsabilidades propias del gobierno que integra, Coria consideró necesario remarcar las obras anunciadas y nunca desarrolladas de Gustavo Pulti y compañía: “esto hay que decirlo porque sino parece que todo venía bien años atrás y ahora es un desastre. Debemos hacernos cargo de las cosas que uno adeuda, pero también explicar que se hacen cosas que fueron anunciadas pomposamente en su momento y se dejó sin hacer. En el caso de las plazas también hay mucho de esto”, concluyó.