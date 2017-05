Cristina Coria: “No nos parece imposible que haya acuerdos dentro del radicalismo”

Luego de la Convención en Berazategui del radicalismo, la concejal marplatense Cristina Coria habló sobre las diferencias internas que existen, incluso en nuestra ciudad: “hay que hacerse cargo de que uno forma parte de un espacio de gobierno”, reclamó.

La Unión Cívica Radical (UCR) está ingresando en etapas de definición de candidatos con las lógicas internas que se llevan adelante dentro de las propias ramas que tiene hoy el partido. La convención realizada el pasado sábado en Berazategui ha dejado sus conclusiones y la concejal marplatense Cristina Coria señaló algunos puntos en la 99.9: “fue interesante desde muchos puntos de vista, se dio un buen nivel de debate que no siempre ha ocurrido. Nosotros como sector interno respondemos al presidente del partido, el vicegobernador Salvador y nos hemos puesto absolutamente a disposición para trabajar en aspectos fundamentales como la revisión de la Carta Orgánica del Partido”, indicó primeramente.

Más allá de eso, hay cuestiones importantes en el corto plazo que tiene que ver con la definición de listas: “se ha pedido el máximo de los esfuerzos para llegar a acuerdos y no nos parece imposible cuando uno forma parte del esquema de gobierno; pero no siempre podrá lograrse en todos los distritos”, anticipó.

Después de la convención, hubo una reunión de una de las ramas del radicalismo encabezadas por el concejal Mario Rodríguez que declararon su antagonismo con el gobierno de Carlos Fernando Arroyo y avanzan en ese sentido: “no conozco bien el detalle de la reunión de un sector de nuestro partido, pero me llama la atención que haya un grito de guerra porque hubo también algún funcionario del gobierno de Arroyo presentes. Yo misma critico muchas de las decisiones que toma el gobierno actual pero lo hago en los lugares que corresponde. Hay que hacerse cargo de que uno forma parte de un espacio de gobierno”, reclamó.

Para Coria el radicalismo llegará a ser gobierno en General Pueyrredón en algún momento, pero mientras tanto, eligen respaldar a Cambiemos, el espacio político que integran: “estamos convencidos que tarde o temprano un hombre o una mujer de nuestro partido conducirá los destinos de la ciudad, pero ahora tratamos de colaborar desde nuestra experiencia para que sea una buena gestión”.

Todavía no hay nada claro y siguen cruzando opiniones antes de que se tomen definiciones absolutas: “serán semanas de muchas conversaciones y las estamos teniendo. Todo aún está en conversaciones y trabajo, recién dentro de una o dos semanas habrá definiciones”, concluyó.