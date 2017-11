“Cristina sos la mejor presidenta” y “Macri inoperante total”: el insólito pasado militante de la cheta de Nordelta

La cirujana Cinthia Solange Dhers tomó notoriedad pública tras viralizarse un audio de WhatsApp en el que se quejaba con su agente inmobiliario por los vecinos “grasas” que afeaban el paisaje “tomando mate”. Este jueves, Diario Popular descubrió un pasado hasta ahora desconocido de la polémica médica.

Cinthia Solange Dhers es una cirujana plástica de Palermo que está en boca de todos desde el último martes cuando en las redes sociales se viralizó un audio en el que se quejaba por los nuevos vecinos en un exclusivo barrio de Nordelta.

La médica, que se jactaba de ser conocida del ministro Nicolás Dujovne y adherir a las políticas de Mauricio Macri, tiene un pasado hasta ahora desconocido, y en el que muestra simpatías no sólo por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sino que también lo hace por un emblema popular como Diego Maradona.

Dentro de la red social Twitter, Dhers utilizó tres cuentas en distintos momentos: @ChiquitaDhers, abierta en abril de 2011 y sin actividad desde finales de 2012; @DermoLipoLaser usada hasta junio de 2015 y @AgroLosTordos, la cuenta vigente pero que tras la viralización del audio decidió ponerla privada.

La clave para aseverar que los perfiles corresponden a la polémica médica son no sólo las interacciones con distintos pacientes sino las que tiene con su amiga Samantha Farjat, la mediática que saltó a la fama de la mano de Guillermo Copolla y que fue musa inspiradora de un hit compuesto por Machito Ponce.