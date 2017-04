Cuatro heridos en una manifestación contra Alicia Kirchner

Se vivieron momentos de suma tensión y la Policía reprimió a un grupo de manifestantes que estaban cercando la residencia de la gobernadora de Santa Cruz, en la cual también habría estado la expresidenta.

Al menos cuatro personas resultaron heridas durante la madrugada de hoy en Santa Cruz, cuando la policía de esa provincia reprimió una manifestación que, pasada la medianoche del viernes, intentó ingresar a la residencia oficial de la gobernadora Alicia Kirchner, en Río Gallegos. La protesta es en reclamo del pago de haberes adeudados, y se realizó luego de difundirse que la ex presidenta Cristina Kirchner había llegado al predio.

Tres heridos se registraron en el primer accionar de la Infantería, pasadas las 0,30, sobre el portón de la calle Piedra Buena, frente a la Jefatura policial. Un cuarto manifestante resultó herido en la cara, a la altura del ojo, avanzada la madrugada, durante otra acción de dispersión de las fuerzas policiales.

Entre los manifestantes se identificaron, además de estatales, a jubilados y dirigentes sindicales, quienes se concentraron frente a la residencia tras una convocatoria que se dio por las redes sociales luego de trascender que en su interior se encontraba Cristina Kirchner, quien ayer llegó a la ciudad de Río Gallegos desde El Calafate.

La permanencia de la gobernadora y la ex presidenta en la residencia oficial no puedo ser confirmada, en tanto algunas fuentes especulaban que ambas se habían retirado del predio aprovechando la confusión durante los sucesivos tumultos.

Los manifestantes de diferentes sectores llegaron luego de que circulara el mensaje: “Compañeros, estamos afuera de casa de Alicia en la cuadra siguiente a casa de Gobierno. Está adentro Cristina con Alicia. Vengan! Venga el que pueda! Los necesitamos! Están llegando los docentes, nos estamos juntando, por favor que los padres también nos acompañen. QUEREMOS SOLO DIALOGAR CON ALICIA Y SER ESCUCHADOS…DIFUNDAN!”.

Casi de inmediato, cerca de 500 personas se agolparon en el lugar y comenzaron a aplaudir y cantar consignas contra Alicia Kirchner. Golpearon contra las rejas de la residencia, haciendo reaccionar a la policía y a las fuerzas de infantería que reprimieron para dispersar a la multitud.

Gran parte de los santacruceños sienten un fuerte descontento con la gestión de Alicia y reclamaron el pago de sueldo de los estatales y la falta de paritarias, problemáticas que han generado paros en los servicios de salud, educación y justicia.

Hace tres semanas, una situación similar vivió la gobernadora quien estuvo encerrada durante nueve horas por una manifestación en la gobernación. Ahora la situación se repite a pocos metros, en la residencia oficial. La provincia atraviesa la peor crisis de los últimos veinte años.