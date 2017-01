Damián Bollak: “La recuperación de estas zonas quemadas depende de las lluvias”

El Subdirector de Defensa Civil de La Pampa, Damián Bollak, contó cual es la situación de los incendios en la región. Aseguró que en este momento hay cinco focos activos y pero que no han necesitado refuerzos de otras zonas del país porque son situaciones que están controladas.

El Subdirector de Defensa Civil de La Pampa, Damián Bollak, habló con la 99.9 sobre la situación de los incendios en su Provincia. Contó que, en este momento, hay cinco nuevos focos de incendio, que se originaron ayer y uno en la tormenta del día anterior. Explicó que “acá en La Pampa el gran porcentaje de los incendios que se han hemos tenido en esta temporada fueron a raíz o consecuencia de las tormentas eléctricas“, o las llamadas “tormentas secas”, en las que se desata una tormenta con muy poca lluvia, generando incendios. “Pero la diferencia este año es que hay mucho pasto en el campo, mucho combustible, y eso genera la iniciación del incendio más rápidamente, porque ha habido muchas lluvias en el invierno que generaron el crecimiento del pasto“.

En cuanto a la necesidad de convocar a más personal, como por ejemplo a los bomberos voluntarios que están listos para ir a ayudar cuando se los requiera, Bollack aseguró que no es necesario. “No se necesita más gente de la que tenemos, porque el problema es que se generan nuevos focos, no es que tenemos un mismo foco varios días. Hubo solo uno grande que fue el único que tuvimos durante una semana, que fue el de La Adela, y que trascendió a nivel nacional, pero en recursos y en personal estuvo bien, no se pudo controlar por una cuestión de comportamiento extremo del incendio, no porque la metodología no lograba trabajar. En cuanto pudimos trabajar, donde calmó el viento, en un día y medio, dos quedó controlado“. En este sentido, tampoco se negó a la posibilidad de recibir ayuda: “es bueno saber que contamos con ellos (los bomberos voluntarios), y en cuanto los necesitemos los vamos a convocar“.

Finalmente, en cuanto la estimación de los daños, Bollack comentó que es difícil de estimar en total, porque además de las hectáreas quemadas, hay una pérdida de alambrado, y de cabeza de animales y fauna silvestre. Pero que son alrededor de 800 las hectáreas quemadas. Y sobre la recuperación, explicó: “la recuperación de estas zonas quemadas depende de las lluvias. Cuanto antes llueva y en cantidad, seguramente va a tardar menos tiempo en recuperarse el pasto, como decía que fue un comportamiento extremo también hubo mucho daño en la superficie, el fuego pasó con mucha violencia y eso complica aún más la recuperación, pero bueno, todo depende de cómo venga el tiempo en cuanto a lluvia“.