Daniel Dallagnese: “La organización post huracán es excelente”

El marplatense radicado en Miami, Daniel Dallagnese habló en la 99.9 sobre las tareas de reconstrucción que se están llevando a cabo en la ciudad y todo el estado de Florida: “la prevención y coordinación fue magnifíca, mejor de lo sucedido con el paso de Wilma y luego de Andrew en el 92”.

El huracán Irma ya ha dejado su huella en Florida y en muchas islas centro americanas, pero ahora llega el momento de la reconstrucción de las zonas más afectadas. El marplatense Daniel Dallagnese, desde Miami donde reside, brindó un panorama en la 99.9 de como se llevan adelante las tareas en estas horas.

“Increíblemente, la organización que existe post tormenta es excelente. El gobernador envió cuadrillas a todo el sur de Miami para recomponer los cables de electricidad y sacar los árboles caídos. Lo primero que hicieron fue limpiar las calles”, destacó.

Muchos aún hoy todavía están sin energía eléctrica y era el paso siguiente en el que están trabajando con intensidad: “después de eso empezaron a recomponer el tendido eléctrico por partes. Primero le daban electricidad a supermercados, hospitales, refugios y luego de a poco en lugares residenciales. Gracias a Dios no pasó lo peor de la tormenta por acá, sino que le tocó a los cayos donde los daños fueron graves”.

A pesar de que el impacto no fue el que se esperaba, sino que estuvo por debajo de esas expectativas, señaló que la organización fue muy buena. “En Miami hubo viento pero fue tan grave, la marejada causó daños en la costa pero son las consecuencias de un huracán. Me parece que todo estuvo muy bien organizado”.

La experiencia, en una zona propensa a huracanes ha sido experiencia sobre todo para aquellos que no vivieron allí toda su vida: “la prevención y coordinación fue magnifíca, mejor de lo sucedido con el paso de Wilma y luego de Andrew en el 92. Ayer le decía a mi esposa que sería bueno que pase un huracán pequeño todos los años para tomar cierto training en estas cosas”; concluyó Dallagnese.