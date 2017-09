Daniel Dallagnese: “No hay forma de escaparse de un huracán como Irma”

El marplatense Daniel Dallagnese está radicado en Florida y está próximo a evacuarse por la llegada del Huracán Irma. En la 99.9, remarcó que “los preparativos son frenéticos desde el lunes”.

La situación en Florida con la llegada del Huracán Irma es muy tensa y se evacuó toda la costa del estado por la intensidad de la tormenta que se espera. Una de las personas que se auto evacuó hacia la casa de una familia amiga, fue el marplatense Daniel Dallagnese que habló en la 99.9.

“Las experiencias vividas con Andrew o Vilma en 2005 o ahora mismo con Harvey en Texas, hacen difícil creer que tenes vientos en tu casa y por encima de tu cabeza de 300 kilómetros por hora. No hay forma de escaparse, el huracán está previsto que recorra la península de la Florida de sur a norte, entrando en categoría 4 y saliendo en categoría 1”, indicó.

Si bien no hay precisiones donde el lugar donde pasará la peor parte del huracán, se han tomado muchas medidas de precaución para evitar un gran impacto: “no hay certeza de que el ojo del huracán impacten directamente en algún sector puntual, pero tendremos un huracán, de eso no hay menor duda y los preparativos son frenéticos desde el lunes”.

Las medidas que han pedido puntualmente tiene que ver con evitar grandes problemas, además de resguardarse con provisiones. “Hay que poner hojas en las ventanas para proteger los vidrios porque resisten un impacto de hasta 150 o 175 millas por hora y los vientos pronosticados son de 225. No hay gasolina en las estaciones de servicio porque necesitas tenerla en los autos, no hay agua en los supermercados porque la demanda es muy intensa en poco tiempo y no hacen a tiempo a reponer el stock”; comentó con tono tranquilo Dallagnese.

Otro de los puntos que habitualmente no se respeta es estar a desguardo durante todo el desarrollo de la tormenta y generalmente, por no cumplir es que se terminan pagando muchas víctimas fatales: “uno tiene que esperar, ponerse a resguardo y cuidarse. No se debe hacer locuras como salir a la calle a ver que pasa cuando llega el viento o salir inmediatamente cuando el huracán termina porque es realmente peligroso. Hay veces que el sentido de la razón escapa a la cabeza de la gente”, dijo el marplatense.

Sabiendo que tendrán un episodio muy fuerte en las próximas horas, sólo resta resguardarse y esperar; incluso para cerrar la entrevista consignó que “hoy es un día lindísimo con 34 grados de sensación térmica y viento del este. Es un día muy húmedo que es lo lógico antes de la llegada de un sistema como estos”.