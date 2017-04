Daniel Machado: “Algún vecino está haciendo negocios con terrenos privados”

El representante de la Sociedad de Fomento del Barrio El Jardín de Peralta Ramos, Daniel Machado, habló en la 99.9 sobre la denuncia que ha hecho la empresa Tulsa en la justicia por la usurpación de terrenos en esa zona. “Denunciamos que varios fines de semana de marzo llegaron camiones con tierra y una pala de la municipalidad que pertenecen a la delegación Vieja Usina y que estuvieron trabajando sobre estos terrenos privado”, agregó.

La usurpación de terrenos es un problema que sufren distintos vecinos de Mar del Plata. Los sectores donde ocurren hechos de estas características son diversos, pero en esta oportunidad los vecinos del barrio El Jardín de Peralta Ramos, han hecho una presentación judicial no sólo porque se están comenzando construcciones en lugares que no fueron comprados legalmente, sino que también han visto maquinaria municipal haciendo tareas en esos lugares.

Daniel Machado es uno de los integrantes de la Sociedad de Fomento y habló en la 99.9 al respecto: “los vecinos nos informaron de movimientos extraños en la posesión de los terrenos. Eso llamó la atención y comenzamos a indagar la procedencia de estas personas”, dijo primeramente. Luego abundó: “después de varias averiguaciones, llegamos a la conclusión que el dueño de los lotes es una empresa que urbanizó el barrio (Tulsa) y como están en un litigio legal, no podían venderlo. Algún vecino ha comenzado a hacer negocios con personas que tienen problemas habitacionales y compran los terrenos a valores irrisorios pidiéndoles que los habiten de inmediato“.

A partir de estos elementos, los propios abogados de la empresa se presentaron ante la justicia, porque los vecinos no podían hacerlo de manera independiente: “lo que es legalmente posible lo hemos hecho. El titular de la empresa fue quien hizo la denuncia ante la Fiscalía General”, agregó Machado.

El otro ítem que les preocupó fue la presencia de las maquinarias municipales de la delegación que tiene como titular a Luis Ignoto: “denunciamos que varios fines de semana de marzo llegaron camiones con tierra y una pala de la municipalidad que pertenecen a la delegación Vieja Usina y que estuvieron trabajando sobre estos terrenos privados. Nos llamó la atención porque en varias oportunidades nos dijeron que no tenían la maquinaria apta para distintas necesidades del barrio”, aclaró. Ahora lo que piden es que el funcionario que representa al intendente municipal en esa zona de la ciudad, de precisiones: “lo que pedimos son explicaciones, no estamos poniendo más que la sospecha en la situación sin acusar a nadie por nada ilícito. Nos parece raro que Ignoto no haya dado los datos necesarios para aclarar esta situación”, concluyó.