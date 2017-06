Daniel Salvador: “Queremos tener lista unidad en cada sección electoral”

Así lo afirmó el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador en declaraciones a la 99.9 hablando sobre las PASO. “Hasta el día 24 tenemos la posibilidad de presentar candidatos que es lo que se está elaborando en estos días”, agregó.

Las PASO están cada vez más cerca y dentro de Cambiemos se están empezando a definir candidatos en toda la provincia. El vicegobernador Daniel Salvador se refirió al tema en la 99.9, advirtiendo que la búsqueda constante es llegar a listas únicas.

“Lo que hicimos el miércoles pasado fue una formalidad porque desde que nos hicimos cargo del gobierno, día a día debemos tener una consolidación. Nuestra principal responsabilidad es la gestión que es lo que evaluará la gente cuando vaya a votar”, destacó el representante del radicalismo.

En cuanto a los nombres que deben integrar esas listas, aún no hay definiciones contundentes y es el próximo paso: “hasta el día 24 tenemos la posibilidad de presentar candidatos que es lo que se está elaborando en estos días. Hay pautas que nos hemos puesto como compromisos para despejar cuestiones que nos puedan alejar de lo sustancial de la gestión. Queremos tener listas de unidad a nivel nacional y en cada sección electoral y eso está consolidad. Queremos que en los 135 municipios haya listas de unidad”, afirmó.

De todas maneras, insistió en la gestión como mejor herramienta para que los votantes tomen una decisión: “debemos recuperar la potencialidad del país y la provincia. Una manera de gobernar es decir la verdad, no ocultar los problemas y tener la decisión de revertir la crisis y no sólo administrarla. Eso no se hace de un día para el otro”. Lo que afirmó también es que hay una modificación en el esquema de gobierno: “hay un fortalecimiento institucional y en los niveles de convivencia y respeto de las distintas expresiones. Debemos tener un país con reglas claras que pueda recibir inversiones y es el gran objetivo para poner el país en marcha”.