Daniel Sequeiros: “Estamos desarrollando un prototipo de drone para aplicar agroquímicos”

La compañía FX-Drone trabaja en darle una utilidad superior a estos elementos que ya de por sí, cada vez tienen mayores usos aplicables. La última idea es tener un Drone capaz de fumigar, lo cuál les permitirá avanzar también en otros campos.

Así lo explicó a través de la 99.9 Daniel Sequeiros que es uno de los responsables de la empresa: “hemos fabricado varios drones y ahora estamos desarrollando un prototipo de drone que no se dedica sólo a fotografías, sino que realiza tareas como la aplicación de agroquímicos para el campo”.

Lo que plantean como innovación es que funcionen con un motor: “los primeros prototipos son eléctricos que se importan y se adaptan. Este nuevo drone que planteamos es con motor a combustión interna y no con baterías como funcionan habitualmente. Esto nos dará mayor autonomía y duración”.

La posibilidad de aplicar los agroquímicos a distancia, genera que los aplicadores (en primer término) no estén expuestos a esta sustancia: “con este drone, los operarios no tendrían ningún riesgo con la colocación. También se tendría mayor precisión porque el drone cuenta con un GPS y un pulverizador que aplica sólo en los lugares que son necesarios y no en todo un campo”, detalló luego.

Este desarrollo los ha llevado a plantearse una nueva empresa: “estamos haciendo una empresa llamada biodrone donde se instalan sensores en el pasto y cuando se detecta una plaga, el drone puede ir específicamente a combatirla. Eso mantiene los umbrales bajos y además, se utilizaría menos agroquímicos”, agregó.