Daniel Sosa: “Los legisladores de Mar del Plata deben reclamar el apoyo del gobierno para trasladar las harineras”

Los problemas que acarrean las empresas harineras en la ciudad, no son exclusivos. Esto ha sucedido en otros rincones del país y se ha trabajado en el traslado de las mismas. Eso es lo que reclama el presidente del partido Mar del Plata, Puerto y Región; Daniel Sosa y lo remarcó en la 99.9: “el ejido urbano de Mar del Plata es muy grande pero hay poco espacio. Habría que buscar lugares, un ingeniero chileno que hemos traído recomienda que estén en la costa donde no molestan a nadie para el lado del sur y cerrar unas 10 hectáreas a la redonda para que no se siga poblando”.

Para ello sería necesario hacer convenios con ciudades cercanas como el caso de Miramar porque no hay otro lugar donde se puedan instalar: “otra alternativa es el Parque Industrial, pero es más difícil”, advirtió.

Hubo en la gestión anterior un compromiso para que el traslado se efectivizara con créditos, pero no sucedió nada: “pasaron dos años del compromiso de funcionarios para generar esta tarea con créditos del BID pero no pasó nada. Sabemos que es una actividad importante pero no tenemos porque complicarle la vida a los vecinos. Hay que tener respeto y hacer las cosas a conciencia, no se puede tener a media ciudad en vilo por esto”, agregó Sosa luego.

Lo que pide es que se sigan ejemplos de otras localidades que hicieron un trabajo similar: “otras ciudades las han trasladado y se sigue haciendo en otros lugares. Los empresarios, a veces, tienen que invertir un poco más en la fábrica que es lo que le da de comer”. Pero no solicita sólo el compromiso de los empresarios, sino de otros sectores: “se tienen que comprometer todos, las autoridades y la población en general; es la única manera en la que se puede hacer. Antes de salir a este reclamo, trajimos un ingeniero para hacer un estudio y además, hablamos con los bancos y diferentes actores”.

Por último, agregó que es necesaria la presencia de los legisladores por la quinta sección electoral en este tema: “es muy lindo quedar bien con la Nación y la Provincia no pidiéndole dinero para dragar, pero también los legisladores provinciales tienen que ponerse firmes en reclamar el apoyo del gobierno nacional para estas cuestiones”.