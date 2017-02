Daniel Sticco: “Los empresarios están reacomodandose a Precios Transparentes”

El periodista especializado en economía, Daniel Sticco, se refirió en la 99.9 a la reacción de los empresarios ante la aplicación del programa “Precios Transparentes”. Además, advirtió que “cuando el consumidor deje de comprar compulsivamente y haga precios comparativos, la baja de precios al contado debiera generalizarse”.

Los cambios que conlleva la aparición en escena del programa “Precios Transparentes” todavía están siendo analizados porque hubo distintas reacciones. Así lo aseguró en la 99.9 el periodista especializado en economía Daniel Sticco, quien referenció que “los empresarios están reacomodandose. No hay comportamientos en manada, sino que hay distintas formas de reaccionar. Todos coinciden en el precio base, pero ofrecen distintas maneras de descuento para el precio efectivo”.

Por ahora, todo depende del propio comerciante, pero está confiado en que se pueda avanzar hacia una baja generalizada: “cuando el consumidor deje de comprar compulsivamente y haga precios comparativos, creo que la baja de precios al contado debiera generalizarse”.

El pedido del gobierno, para Sticco es lógico, pero la reacción de los comerciantes todavía está bajo análisis: “los funcionarios tienen razón cuando dicen que un comercio vendía un precio de 1.200 pesos de contado y en tarjeta 12 cuotas de 100 pesos, de esa plata un 10% se la quedaba el banco que hacía la financiación. Ahora lo que dice el gobierno es que se cobre 1.000 pesos y no esa financiación en el precio contado. Todavía mucha gente se resiste a esto”, explicó Sticco.

También se ha visto una modificación que para el cliente resulta positiva. “Otra práctica que empieza a reconocerse es que el pago contado es ahora el pago en efectivo, con tarjeta en un pago o con débito. Antes no te hacían los descuentos si pagabas con las tarjetas, pero ahora está ocurriendo”, finalizó.