Daniela Gutiérrez: “Queremos que Desarrollo Social se haga cargo”

Desde la Sociedad de Fomento “Villa 9 de Julio”, Daniela Gutiérrez, su presidenta, destacó la necesidad de encargarse de los chicos que se encuentran en un asentamiento lindante con su barrio: “los que están en riesgo son los menores y no son pocos, en el asentamiento hay entre 15 y 18 menores”, explicó.

El pasado viernes, a través de un allanamiento policial, se empezó a visibilizar una situación delicada. Se trata de una Sociedad de Fomento, la del Barrio “Villa 9 de Julio”, que pide que se cuiden los derechos de los niños que habitan en ese lugar y están expuestos cuestiones peligrosas.

La presidenta de esta entidad barrial, Daniela Gutiérrez dio detalles en la 99.9: “hay un pequeñisimo asentamiento de pocas familias y con muchas problemáticas de vulnerabilidad, muchas carencias. Pertenece al barrio López de Gomara, pero está pegado al nuestro”, remarcó. También dijo que no es algo nuevo: “es un tema que viene de larga data, antes era más grande y un vecino compró gran parte de la manzana, por lo que quedó este pequeño caserío que todavía existe en el lugar”.

Desde la Sociedad de Fomento, están tratando de que los chicos tengan una mejor contención, pero ante algunas situaciones ven limitado su accionar: “les damos la leche a los chicos y además, pertenecen a una escuelita de fútbol que tenemos. En ese contexto, nos enteramos que el asentamiento estaba sitiado por un grupo de vecinos que viven alrededor del mismo y la gente del asentamiento pedía ayuda para que alguien interviniera”, comentó.

El pasado viernes hubo un allanamiento y a partir de ahí decidieron intervenir: “se buscaba a tres prófugos por un hecho y estupefacientes y armas. El resultado fue negativo, pero los vecinos se ofuscaron por la situación y armaron una pueblada”.

Por suerte para los vecinos, no hubo inconvenientes, pero ha llevado a la Sociedad de Fomento a reclamar que la Secretaria de Desarrollo Social intervenga: “hacer público el tema es una decisión de la Sociedad de Fomento para que Desarrollo Social se haga cargo del tema. Se han llevado a cabo situaciones donde no se pensó en los menores y ahí decidimos intervenir. Los que estan en riesgo son los menores y no son pocos, en el asentamiento hay entre 15 y 18 menores”.