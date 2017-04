Definiciones políticas de cara a las PASO

Daniel Sosa repudió en la 99.9 el intento de armado de listas de Máximo Kirchner para el justicialismo de Mar del Plata señalando que “no vamos a dejar que desde afuera nos vengan a decir que hacer en la ciudad” y además, confirmó contactos con Lucas Fiorini: “hemos escuchado sus ideas y nos parecen buenas”. También Mario Rodríguez señaló que el radicalismo buscará una lista propia dentro de Cambiemos para las próximas PASO.

Mar del Plata vive momento convulsionados en las internas partidarias que definirán las listas que, primeramente, competirán en las PASO pensando en las elecciones legislativas del presente año.

Por un lado, el justicialismo tuvo expresiones del diputado Máximo Kirchner que no cayeron para nada bien en los sectores que además, no quieren una representación plena del kirchnerismo. Uno de los que respondió fue el titular del Partido “Mar del Plata Puerto y Región”, Daniel Sosa, quien aclaró en la 99.9 que “no tengo nada contra Máximo Kirchner puntualmente, pero no vamos a dejar que desde afuera nos vengan a decir que hacer en Mar del Plata, más con los resultados que ha tenido el peronismo a nivel local. No tenemos que dejar que vengan de afuera con el dedo a decirnos que hacer”.

Lo que buscan ahora es que se junten los sectores que se encuentran divididos y nuevamente se forme una fuerza política para pelear por un sector importante en la ciudad: “se ha perdido en todos los ámbitos y ahora queremos la unidad del justicialismo. Nosotros tenemos a Mario Braudy como cabeza de la quinta sección y también a Julián Domínguez. Para tener unidad no le tenemos que tener miedo a las internas, debemos juntarnos”. Además, se diferenció de figuras muy fuertes del kirchnerismo: “no tengo nada que ver con los bolsos de López o el diputado Ottavis que manejaba las listas en la quinta sección; eso al peronismo le ha hecho muy mal. Alguien se tiene que hacer cargo de lo que pasó”.

En esa búsqueda de un espacio común, confirmó contactos con el equipo de Lucas Fiorini en una alternativa posible para el futuro: “desde que armamos el partido “Mar del Plata Puerto y Región”, nos han llamado de distintos sectores. Hemos tenido conversaciones con la gente de Lucas Fiorini y los hemos escuchado para buscar lo mejor para Mar del Plata. Me reuní con Matías Abonjo y tienen ideas interesantes que hemos escuchado”, concluyó.

El radicalismo también tiene su búsqueda propia. Desde Tandil ya se anunció que irán por una lista interna en Cambiemos que sea íntegramente radical, algo que el presidente del Comité Local, el concejal Mario Rodríguez ratificó pero no en lo inmediato para Mar del Plata.

“Se están haciendo esfuerzos para construir listas de unidad, pero las PASO deben garantizar la posibilidad de competir en igualdad de condiciones tanto para el PRO, la UCR; Coalición Cívica o el Partido FE. En Mar del Plata es temprano para hacer especulaciones, pero estamos planteando que hay una mayoría importante que nos sugiere la construcción de una alternativa electoral con preminencia del radicalismo”, señaló.

Además de lo que está sucediendo en otros distritos, anticipó que en Mar del Plata trabajarán dentro de una lista radical: “en todos los distritos el radicalismo tiene que hacer el esfuerzo de hacer una lista única para que la dispersión en dos o más listas, ha posibilitado que otros sectores dentro de Cambiemos ganen la elección. Seguramente trataremos de armar una lista radical para competir en las PASO”.

Estas cuestiones tomarán mayor claridad en el mes de mayo cuando se realice la convención provincial del radicalismo, más puntualmente el 20 de ese mes, en Berisso donde actualmente hay una intendencia radical.