Dell’Acqua: Aerolíneas Argentinas aumentó 29% sus ingresos

El director dijo no tener preocupaciones por el ingreso de compañías denominadas “low cost” y ratificó la línea de bandera “seguirá siendo de los argentinos”.

El Director de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell’Acqua, sostuvo hoy que la empresa tiene “un 29% más de ingresos que el año pasado”, dijo no tener preocupaciones por el ingreso de compañías denominadas “low cost” y ratificó que “mientras (el presidente Mauricio) Macri siga siendo presidente, Aerolíneas seguirá siendo de los argentinos”.

El titular de la línea de bandera se refirió también a la gestión de su antecesora, Isela Costantini, y resaltó que ella “asumió una responsabilidad y tuvo una gestión muy buena. Aerolíneas está creciendo desde la etapa de Isela. Desde el punto de vista de operaciones y estrategias, no hay ninguna diferencia, es una continuidad de una política con la otra”.

Dell’Acqua remarcó en declaraciones a Radio Nacional que “éste es un año muy bueno, se recuperó una empresa que estaba endeudada. Se trajeron nuevos aviones, se crece en ventas, en pasajeros. Hemos crecido un 24% en pasajeros con respecto a 2015″.

El funcionario destacó que “tenemos 29% más de ingresos en dólares que el año pasado contra un incremento de pasajeros del 12%” y apuntó al respecto que eso demuestra que “la gente viaja más”.

“El argentino quiere volar, quiere cambiar el viaje en auto por una facilidad que le da el avión”, sostuvo.

Dell’Acqua afirmó también que no le preocupa “el ingreso de las low cost”, porque “son un modelo de gestión aeronáutico que se genera en Europa. Hay diferencias, son países no son provincias, Europa tiene un mercado muy maduro de pasajeros, se ha creado una nueva estructura empresaria donde la competitividad del pasaje es muy transparente cuando compra el pasaje en Internet”.

“Entendemos que la Argentina tiene muchas posibilidades de incrementar sus vuelos, hay lugar para muchas compañías. Las propuestas que son muy marketineras y después no son tan así. Nos estamos preparando para la competencia, mejorando el producto”, expresó.

“Preparamos nuevas rutas –añadió- y estamos viendo un incremento en el avión, estamos con 82% de ocupación en un producto que salió hace dos meses. Ofrecemos un servicio seguro y en horario, fuimos la compañía más puntual de América Latina”.

En cuanto a los subsidios del Estado, indicó que “vamos a recibir un subsidio que es sensiblemente inferior al que teníamos” y confirmó que “Aerolíneas va a seguir siendo estatal. Mientras Macri sea presidente Aerolíneas va a seguir siendo de los argentinos”.

El director de Aerolíneas dijo también que “la ruta de Córdoba fue muy importante, yo pregunté porque no había sido puesta antes y me contestaron ´porque Córdoba no estaba entre nuestro amigos”.

Al referirse a la situación con los gremios, Dell’Aqua señaló que “las paritarias comienza en septiembre, octubre. Mantenemos un diálogo constante con los gremios. Estamos en una muy buena situación” y concluyó afirmando que “lo que a nosotros nos garantiza esto es la colaboración de los trabajadores”.