Derrick Campana, el héroe que cambia la vida de los animales gracias a su ingenio

Un joven con un extraordinario propósito ayuda al mundo animal gracias a los avances de las nuevas tecnologías. Prótesis para elefantes y caballos, algunas de sus salvadores soluciones.

Gracias a los avances de las nuevas tecnologías y de un colaborador constante llamado Derrick Campana, es posible cambiarle la vida a los animales.

Derrick Campana es de Estados Unidos. En sus comienzos trabajaba con personas brindándoles prótesis hasta que descubrió que su verdadera pasión era utilizar sus habilidades de prótesis y órtesis para la asistencia y rehabilitación de animales. Fue así que hoy es el más conocido en el rubro.

Su primer trabajo empezó con un labrador llamado Charles que nació con una deformidad congénita. Fue así que le diseñó un aparato ortopédico para transformar la vida del can.

En su organización ‘Animal Care Ortho’ junto con su equipo se encargan de brindar apoyo a fundaciones sin fines de lucro que no puedan financiar este tipo de tratamientos en animales ya que son muy costosos.

Uno de los desafíos más importantes que tuvo que enfrentar este apasionado de los animales fue el de brindarle a una elefante, llamada Motala de Indonesia, una prótesis, debido al peso de este animal.

Derrick, no solo cambia la vida de estos animales, sino que contribuye a la ciencia tratando de encontrar nuevas tecnologías para que los tratamientos y procesos sean menos invasivos.

El campo de la ortopedia avanza a un buen ritmo gracias a “la tecnología que se filtra desde otros campos como la aeronáutica, la automoción o las ramas sanitarias”, afirmó Derrick al Dayli Mail de Australia

En sus redes sociales, Derrick deja documentado cada trabajo que realiza con los animales y cómo les cambió la vida a partir de los tratamientos que les brinda.