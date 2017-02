Desde la Iglesia avanzan con la desvinculación de los boy scouts

Monseñor Aguer ya lo había resuelto en La Plata. Ahora fija una postura similar el cardenal Poli.

El Arzobispado platense había dispuesto, a fines del año pasado, suspender el patrocinio a los Boy Scouts y cortar la histórica vinculación entre la Iglesia y ese movimiento que nuclea a chicos y jóvenes a través de las parroquias. El mismo criterio -según ha trascendido ahora- seguiría el cardenal Mario Poli, sucesor de Jorge Bergoglio en el arzobispado de Buenos Aires.

La medida que había dispuesto el arzobispo de nuestra ciudad, monseñor Héctor Aguer, rige a partir de este año. En su monento se había argumentado que “Scouts de Argentina está realizando un proceso donde van perdiendo lugar algunos valores fundantes como el lugar de Dios y la familia”.

Según las explicaciones que trascendieron después de conocida aquella decisión, la verdadera razón del distanciamiento es que el nuevo texto educativo de Scouts Argentina reemplazó en sus contenidos las palabras “hombre y mujer” por el de “personas”. Esa modificación representa, para la Iglesia, la posibilidad de “avalar” los divorcios, las parejas ensambladas y hasta los cambios de identidad.

El arzobispado local expresó en su momento que “cada día se nos hace más difícil garantizar la formación cristiana de los niños y jóvenes que concurren en nuestras parroquias a los Grupos Scouts. Esto nos lleva a que no podamos renovar el patrocinio que brindamos a Scouts de Argentina”.

En la práctica, esto implica que las iglesias que cobijan a los grupos de niños y jóvenes que cada fin de semana hacen tareas comunitarias y educativas en nuestra región, ya no podrán identificrse con la organización que tiene como lema “Siempre listos”. “Podrán seguir concurriendo a las iglesias pero ya no portarán esa identificación”, es la interpretación que hicieron en Scouts.

La comunidad platense de Boy Scouts tiene más de 2.000 integrantes. En todo el país son 75 mil divididos en 44 zonas.

En una carta enviada por el cardenal Poli a monseñor Aguer -que trascendió ayer- el arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina anticipa que “estamos armando una estrategia para desvincularnos (del movimiento Boy Scouts), al mismo tiempo que imaginamos una nueva unidad cristiana agrupados en una Federación”.

IDEOLOGIA DE GENERO

El cardenal Poli sostiene en ese texto que “la Asociación (de Scouts), cada vez más se mostró muy proclive a asimilar proyectos educativos del Estado -educación sexual p. ej.-. Si bien nosotros seguimos con `el programa de educación en el amor`, sin embargo en los eventos comunes se filtró esa orientación. Esto sumado al avance de la ideología de género…, llegó a su punto máximo en la última Asamblea Nacional, cuando se votó modificar la definición de familia `formada por varón y mujer`, por la de: `formada por personas`. Para sustentar el cambio aparecieron claramente los principios y postulados de la ideología de género, hasta el mismo derecho al aborto… Hace rato que varios dirigentes insistían en actualizar el proyecto educativo con la nueva legislación vigente. Siempre que apareció la moción la rechazamos, hasta que entró por la ventana”.

Sigue Poli en su carta a Aguer: “Les advertí al Consejo de la Asociación hace unos meses que no tiraran de la soga porque está a punto de romperse; ahora considero que ya se rompió y no hay vuelta atrás”.

“Con algunos obispos, sacerdotes y laicos, con la presencia de pastores y dirigentes evangélicos, estamos armando una estrategia para desvincularnos, al mismo tiempo que imaginamos una nueva unidad cristiana agrupados en una Federación. Dado que los campamentos ya se han programado y corren los seguros que cada grupo abonó a la Asociación, esperamos que pase el verano para luego hacer una presentación más pensada y ordenada de lo que deseamos sea el movimiento en el futuro. Como hay que renovar la afiliación de los grupos en junio, ese tiempo debiera ser el punto de inflexión para tomar otro camino”.

La Asociación de Scouts de Argentina fue fundada en 1912 con el nombre de “Asociación Boy Scouts Argentinos”. La práctica del Scoutismo comienza en Argentina en 1908, a partir de la publicación de ‘Escultismo para muchachos’, en iniciativas aisladas y dispersas, generalmente en colegios ingleses. Sin embargo, recién en 1912 se institucionaliza en una asociación a nivel nacional.

HISTORIA

El primer presidente de la asociación fue el Perito Francisco Pascasio Moreno. A fines de 1917 es reconocida como institución nacional por un Decreto presidencial de Hipólito Yrigoyen.

Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, I barón de Gilwell (1857-1941) fue un polifacético personaje (desde militar hasta actor) al cual se le atribuye la creación de los famosísimos “Boy Scouts”.

En 1907 se data la creación de este movimiento educativo para jóvenes que en la actualidad está presente en un total de 155 países y cuenta con 28 millones de miembros en todo el mundo.

El “divorcio” entre los Scouts y la Iglesia implicaría que los jóvenes que integran el movimiento deberían optar por permanecer en las parroquias (con otro uniforme y otra denominación) o apartarse para seguir como Scouts.