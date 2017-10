Diego García Luchetti: “El presidente quiere recuperar la competitividad de la pesca con reducción de impuestos”

Así lo expresó el titular del Sindicato de Embarcaciones de Altura, Diego García Luchetti que participó en la reunión del sector pesquero con el presidente Mauricio Macri: “ya no es una reunión para que nos escuche y se transformó en una mesa sectorial encabezara por el presidente”. Los detalles.

El presidente Mauricio Macri se reunió nuevamente con distintos sectores de la pesca como había sucedido hace casi un mes atrás y lo importante es que se empezaron a solucionar algunos de los pedidos puntuales que se realizaron. El titular de la Asociación de Embarcaciones de Altura, Diego García Luchetti, señaló a través de la 99.9 que “fue una continuidad de la mesa de trabajo que empezó hace un mes. Dejó de ser una reunión con el presidente para escucharnos y se transformó en una mesa sectorial para la pesca que encabeza Macri con sus funcionarios. Fue una continuidad de los puntos que se venían tratando”.

Lo que se había tratado previamente tenía dos líneas centrales, una mediante regulaciones de la AFIP y otras a través del Ministerio de Trabajo. Respecto de las primera, aclaró que “hablamos de la derogación del registro de operadores pesqueros y ayer salió publicada en el Boletín Oficial. Por otro lado, la tasa de gasoil también fue pedida por lo que se incluirá en el próximo paquete de reformas tributarias para enviar al congreso”. En cuanto a lo que dependía de la cartera laboral, explicó que “se está trabajando el tema ART y la reducción de alícuotas en cuestiones ligadas a normativas laborales y liquidaciones de haberes. Son temas más puntuales y específicos. Hubo dos grandes avances que no están plasmados aún en normativas”.

Si bien son puntos importantes para el sector, García Luchetti aclaró que no generará un crecimiento en las fuentes de trabajo en el corto plazo: “estas cosas no tendrán un impacto directo o un rebote inmediato en el trabajo en tierra y el revivir de la flota. son medidas graduales y que se podrán ir viendo si es acompañado por la otra pata que es la administración pesquera y la posibilidad de acceder a algunos recursos en los que hoy estamos limitados”.

Las reuniones seguirán, siempre dependiendo de la disponibilidad de la agenda presidencial, pero está claro el camino que se recorrerá: “el presidente fue claro, hay que recuperar competitividad por medio de reducción de impuestos, trabas burocráticas, convenios colectivos; pero no esperar un salto abrupto del tipo de cambio”, finalizó.