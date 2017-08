Diego García Luchetti: “Nos encontramos con un Presidente informado, predispuesto y compenetrado en las problemáticas del puerto”

Así lo indicó el titular del Sindicato de Armadores de Altura, Diego García Luchetti en la 99.9, respecto de la reunión que mantuvieron junto a otros sectores con el presidente Mauricio Macri: “tendremos una reunión en 30 días para ver si avanzaron los temas que hemos planteado”, dijo. Además, puntualizó los ítems abordados.

El pasado jueves el presidente Mauricio Macri se reunió con distintos sectores de la pesca para abordar soluciones inmediatas en el sector en temas puntuales. Las conclusiones para los concurrentes fueron positivias y así lo expresó en la 99.9 el titular del Sindicato de Armadores de Altura, Diego García Luchetti: “estuvimos reunidos junto con cámaras colegas de Mar del Plata y de la Patagonia. Fue una reunión de trabajo sobre puntos que interesan y hacen a la competitividad del sector como las normas laborales, tributarias y áreas marítimas protegidas, además de costos productivos”.

En cuanto a la imagen que se han llevado de Macri, explicó que “encontramos un presidente totalmente compenetrado con la realidad de la industria y los problemas de Mar del Plata, además de una actitud para solucionar sobre todo los temas laborales y de competitividad”. En ese sentido, luego agregó que “tenemos un problema grande con los convenios colectivos de trabajo, sobre todo en tierra que no están a la altura de los tiempos que vivimos. La industria tiene otra realidad y otra modalidad de trabajo”.

Después de charlar los temas y analizarlos, han quedado órdenes directas del presidente a sus ministros sobre algunos puntos específicos: “las directivas del gobierno apuntan a dos líneas de trabajo. Una en relación al aggiornamiento de los convenios al estilo Vaca Muerta y luego el reordenamiento sindical respecto de las tomas de planta y otras actitudes que en una nueva Argentina no tienen lugar. Hay una doctrina instalada en la justicia donde ante conflictos laborales, los fiscales deciden no intervenir. Apuntamos a que eso pueda cambiar, nadie habla de represión, sino asegurar el derecho al trabajo sin impedir la producción”.

Otro de los reclamos constantes en los últimos años ha sido el precio del combustible y en ese sentido, García Luchetti agregó que “la pesca tiene paga un servicio de gasoil por un servicio que no usa. Eso se devuelve con el correr de los meses, pero se produce un desfinanciamiento. Lo que indicó el presidente es que las tasas podrían darse de baja”.

Si bien hubo buenas sensaciones, no es la primera reunión que tienen con funcionarios y antes nada cambió por lo que esperan que las promesas empiecen a ser realidades: “lo que se indicó es que en 30 diás nos volveríamos a reunir con el Presidente para ver como avanzaron estos temas. Otra de las cosas que hablamos fue la operatoria portuaria, el colapso que tienen los muelles por falta de espacio. Hay proyectos de corto y largo plazo, pero quieren avanzar rápidamente porque necesitamos espacio”.

Las conclusiones fueron positivas y las ilusiones se incrementaron: “fue una reunión altamente positiva, nos encontramos con un Presidente informado, predispuesto, compenetrado en las problemáticas y tomando las decisiones incluyendo a sus ministros y autoridades”, sentenció.