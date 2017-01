Diego Giacomini: “El Banco Central salvó al país de una hiperinflación a través de los Lebacs”

El economista Diego Giacomini explicó en la 99.9 porque fue importante la decisión de los Lebacs que realizó el Banco Central y además, remarcó cuáles son los principales problemas por los que no llegan las inversiones: “no es por los Lebacs sino por los impuestos excesivos y el gasto público”, remarcó.

Las lecturas de la economía, son tan disímiles como el interprete que se elija. En ese sentido, el economista Diego Giacomini brindó un panorama en la 99.9 de la importancia de los Lebacs y lo que se pudo evitar a través de estos bonos.

“Las lebac son un instrumento que utiliza cualquier banco central del mundo para sus políticas monetarias. Lo que hacen es sacar dinero del mercado”, explicó en principio. Luego lo aplicó a lo que estaba sucediendo en el país: “al Banco Central lo pusieron entre la espada y la pared, porque estaba obligado a emitir una cantidad de dinero que si la deja en el mercado, genera inflación. El gobierno kirchnerista emitió mucho dinero demás en los últimos cuatro años y había un cepo, circulaba mucho dinero que no queríamos”.

Como el objetivo pasaba por abrir el cepo, se tenía que tomar alguna medida para retirar el dinero de la calle: “si se habría el cepo con 200 mil millones de pesos que había demás, habría una hiperinflación porque eran 4 puntos del PBI. Esto pasó dos veces en Argentina a finales de la década del 50 y en el 75. En ambas oportunidades, la inflación se multiplicó por 6”, ejemplificó.

El fenómeno inflacionario hubiese sido muy duro según la explicación de Giacomini, si no se emitían los Lebacs: “la inflación siempre sucede porque hay dinero demás pero no actúa al instante, sino que una vez que se emite la inflación tarda entre 12 y 18 meses. Si Vanoli seguía haciendo lo que hacía, en el 2016 con cepo hubieramos tenido 50% de inflación. El Banco Central sacó el dinero con las Lebacs y salvó una hiper inflación porque debía seguir emitiendo por el dólar futuro”.

Como consecuencia de esta explicación, afirmó que “el 40% de inflación, en el contexto que teníamos, no fue un mal resultado. Es más, fue un buen resultado porque un 30% se dio en el primer semestre y 10 en la segunda mitad”.

Muchos de los medios indican que la salida de los Lebacs es el principal motivo por el que no llegan las inversiones al país, algo que contradijo de plano el economista: “hoy no hay inversión porque se tiene que analizar si hay negocio al momento de la generación de trabajo y eso no se percibe. El motivo principal es que el estado lo mata a impuestos. Si labura 12 horas por día y generás 100, pero 60 te los lleva el estado, los negocios no cierran”.

A ello hay que agregarle otro factor determinante que es el gasto público. Giacomini afirmó que este rubro durante el 2016 “en términos reales aumentó y cuando miramos el presupuesto 2017, se proyecta seguir esa ampliación. En los hechos no se visualiza lo que se dice”.

Estos problemas hacen que se tenga que tomar deuda de distintos lugares con los problemas que ello conlleva y que también Giacomini detalló. “Si se pide deuda afuera, se chupa toda la plata que el mundo quiere prestarle y deja a las grandes empresas argentinas fuera del mercado para que puedan tomar deuda. Además, esto hace que entren dólares y cada vez el dólar es más barato, algo que mata la competitividad de las empresas. Para peor, como no se corrige el tema del gasto público, empezará la percepción de que el tipo de cambio se tendrá que corregir. Si alguien empieza a ver una devaluación, no invierte…..espera y ve que pasa”. Como contrapartida, agregó que “si me endeudo en el mercado interno, le saco crédito a las pequeñas y medianas empresas. Los bancos se lo van a dar al estado porque le prestan el dinero a uno sólo”.

¿Cómo se soluciona este problema? También aportó esa respuesta: “hay que bajar el gasto público. El último año en el que Argentina caminó fue en 2007 cuando el tamaño del estado y el nivel de impuestos era el promedio de la región. Hoy en día, el gasto público es 14 puntos porcentuales más grande que el promedio de la región en términos de PBI y nos cobra en impuesto 10 puntos porcentuales más que en el resto de la región”, sentenció.