Diego Giacomini: “El sistema jubilatorio argentino es insustentable”

El economista Diego Giacomini planteó en la 99.9 los problemas que habrá a futuro si se sigue manteniendo este sistema de reparto que nació como una estafa: “dentro de 25 años cuando deba jubilarme yo, mi jubilación no tendrá que ver con lo que me descontaron hoy, sino que estará relacionado con lo que aporten los trabajadores activos de ese momento”, explicó agregando que es un “endeudamiento de las generaciones futuras”.

El sistema jubilatorio argentino fue criticado por el economista Diego Giacomini, planteando su falta de sustentabilidad en el tiempo, de acuerdo al análisis de su funcionamiento. En la 99.9 recordó al creador de este tipo de estructura: “Otto Von Bismarck, en Alemania, propuso el primer sistema jubilatorio de reparto que era una estafa porque la edad jubilatoria era de 70 años cuando la expectativa de vida era de 38. La gente pagaba, pero nunca llegaba a jubilarse y le dio una caja de recursos fiscales para gastar discrecionalmente, nada que a los argentinos nos sorprenda”, comparó con la actualidad.

Planteando ese antecedente, indicó que hoy “el sistema que yo llamo del espanto, es insustentable. Hay una generación que le hace firmar obligatoriamente a las generaciones futuras un contrato donde dice que tendrán que pagar impuestos para pagarme las jubilaciones a mí con la promesa de que en el futuro habrá más trabajadores y cuando vos te jubiles, vas a tener un mejor pago”.

Ahí es donde uno cree que el dinero que aporta mensualmente es para pagar la futura jubilación, pero no funciona bajo esa lógica según lo expuesto por Giacomini: “la gente cae en un error, en un sistema de reparto, lo que aportamos todos los meses no tiene absolutamente nada que ver con la jubilación que uno cobrará cuando se jubile. Lo que se aporta hoy va directamente a un jubilado hoy, porque con ese dinero se financian los jubilados de hoy. A eso se le suma que el empleador paga lo mismo en el mismo concepto”, explicó.

En cuanto a las jubilaciones futuras, continuó con su análisis: “dentro de 25 años cuando deba jubilarme yo, mi jubilación no tendrá que ver con lo que me descontaron hoy, sino que estará relacionado con lo que aporten los trabajadores activos en 25 años. Este sistema no se ajusta a los fenómenos demográficos”. Las proyecciones para dentro de 25 años justamente no son demasiado alentadoras: “la cantidad de trabajadores mayores de 65 de años se va a triplicar y la tasa de natalidad caerá casi a la mitad. Esto significa que cada vez habrá más jubilados y menos trabajadores, más gente para cobrar y menos gente para pagar. Por lo tanto, el sistema jubilatorio está quebrado desde ahora”.

La explicación resulta bastante sencilla y lógica por lo que advirtió que “bancar este sistema jubilatorio es hipotecar las generaciones futuras, los niños de hoy y de los que todavía no nacieron”.