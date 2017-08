Difieren pago del 50% de la factura del gas para después de las elecciones

A través del Enargas, el Gobierno les pidió a las distribuidoras de gas diferir el pago de las facturas que se emitirán a partir del 25 de agosto y hasta el 31 de octubre, con lo cual se podrán abonar en cuatro veces, y después de las elecciones.

La medida busca reducir el impacto de los aumentos de tarifas en el período de mayor consumo de gas del año, debido a la temperatura, pese a que el invierno no registró temperaturas demasiado bajas.

Este anuncio ocurre luego de que ayer, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmara los aumentos de luz y gas en los próximos meses.

El ente regulador solicitó a las empresas Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi que dividan las tarifas en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Si el primer vencimiento se produce en septiembre, el resto de las cuotas abarcarán octubre, noviembre y diciembre. Es decir, el último pago sobre ese alto consumo se realizará hacia fin de año cuando el consumo de gas es notablemente menor.

Por tratarse del primer invierno en que se aplica la readecuación tarifaria y atendiendo que la población aún no alcanzó a modificar sus parámetros de consumo, el Gobierno dispuso a través del Enargas que las distribuidoras de gas amplíen las condiciones de pago.

La comunicación dirigida a las prestadoras de servicios dispone que las nuevas facturas a emitir desde la fecha hasta el 31 de octubre, correspondiente a los consumos de julio y agosto, tendrá que ofrecer la posibilidad de pago en cuatro cuotas.

En la práctica, para las empresas, se tratará de una nota de crédito por el 50 por ciento de la facturación que las distribuidoras no podrán cobrar en los meses de setiembre y octubre y que deberán diferir para los últimos dos meses del año.

La intención oficial es “aliviar el bolsillo de quienes aún no acostumbraron su consumo al nuevo esquema tarifario” vigente desde el 1 de abril, producto del proceso de audiencia pública que readecuó el precio del gas a boca de pozo, su transporte y su distribución.

La medida alcanzará a todos los usuarios residenciales de las distribuidoras Metrogas (capital y sur del Gran Buenos Aires); Gas Natural Ban (norte del Gran Buenos Aires); Camuzzi Gas del Sur (Neuquén, Río negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y Camuzzi Gas Pampeana (La Pampa y norte, centro y sur del Gran Buenos Aires).

También deberán serán notificadas Distribuidora de Gas Cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis); Litoral Gas (Santa Fe y noreste de Buenos Aires); Distribuidora de Gas del Centro (Córdoba, Catamarca y la Rioja); GasNea (Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa); y Gasnor (Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán).

A partir del primero de abril pasado, el Enargas dispuso nuevos cuadros de tarifas para consumos de usuarios residenciales, comerciales e industriales, un efecto que no se sintió en el invierno de 2016 ya que el incremento de tarifas quedó anulado por la Corte Suprema.

Esto determinó que recién en el último tramo del año se pudiera readecuar el sendero de precios del sector, tras concretar las respectivas audiencias públicas sobre los distintos componentes tarifarios: el precio de generación, el de transporte y el de distribución.

El aumento del 1 de abril incluyó una suba de 10,2% en el precio del gas en boca de pozo, de 3,42 a 3,77 pesos por millón de BTU (unidad térmica británica) y un ajuste parcial, de cerca de 30%, para los servicios de transporte y distribución.