Disolución de los Mossos y retirada de medallas a Trapero

Un vecino de Badajoz crea un iniciativa en «Change.org» exigiendo la disolución de los Mossos. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil exige que se retiren las dos medallas al mérito concedidas a Trapero.

Tras los acontecimientos vividos ayer en Cataluña y la más que polémica actuación de los Mossos d’Esquadra, un vecino de Badajoz tomó la iniciativa de crear un petición en «Change.org» exigiendo al Gobierno y al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la disolución de los Mossos.

El mensaje de Juan Manuel Antonio Salguero es conciso y contundente: «¡No nos defienden, para que están!, ¡cobran por nosotros, pero no trabajan para nosotros!».

Su propuesta no es otra que disolver la Policía Autonómica catalana, pero facilitando que sus agentes se puedan incorporar a la Guardia Civil o la Policía Nacional. En su lugar, promueve en Cataluña una Policía Local.

En menos de 24 horas ya llevaba más de 160.000 firmas y sigue subiendo. Pero no es la única petición provocada por la actuación de los Mossos de ayer, en concreto del Mayor Josep Lluis Trapero.

Retirada de medallas a Trapero

«Hombre de paja del independentismo». Así califica la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) al mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, al que acusan de «deliberada desobediencia». En un comunicado, la UO solicita a la Dirección General del Insituto Armado que retire las dos medallas al mérito concedidas a Trapero, cuyo único objetivo ayer era el de «hacer prevalecer las directrices políticas a los preceptos legales».

El mayor Trapero cuenta con dos medallas pese a que ayer actuó «ignorando las leyes y con deshonra», destacan la Unión de Oficiales. Mientras, la gran mayoría de los guardias civiles que ayer dieron la cara por defender al Estado de Derecho y las leyes, «no cuentan con ninguna medalla al mérito»

La Unión de Oficiales señala que entre las imágenes difundidas sorprende «negativamente» la actitud «cuando menos pasiva y en ocasiones abiertamente hostil» hacia la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Por todo ello, considera que la «lamentable actuación del mayor Trapero no le hace acreedor de seguir ostentando tan digno reconocimiento de la Insititución». O lo que es lo mismo, exige a la Dirección General de la Guardia Civil que le sean retiradas ambas medallas y piden públicamente que sean condecorados «TODOS» los guardias civiles y policías nacionales que sí intervinieron con «profesionalidad y responsabilidad» para que se cumpliera la legalidad en Cataluña.