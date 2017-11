Dos cuidacoches detenidos por extorsionar a un automovilista

Le exigieron $80 para estacionar su auto en Córdoba entre España y Roca. Control Urbano y la policía los remitieron a la seccional segunda.

Dos cuidacoches fueron detenidos ayer por agentes municipales y policiales tras la denuncia de un ciudadano que había sido extorsionado con el pago de una tarifa fija para poder dejar su vehículo en el Paseo del Siglo. El automovilista se negó a pagar $80 reclamados y denunció el caso a los inspectores. Tras el arribo del personal de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana los cuidacoches se negaron a retirarse del lugar y manifestaron que iban a seguir cobrando el monto que pretendían, por lo que fueron trasladados a la comisaría segunda.

“La extorsión es un delito tipificado en el Código Penal, no debe aceptarse y hay que denunciarlo para que todas las áreas del Estado puedan actuar para sancionar, identificar al agresor y erradicar estas prácticas”, remarcó a LaCapital el secretario de Control y Convivencia, Gustavo Zignago.

El funcionario reiteró que la posición política de la gestión de la intendenta Mónica Fein “es no criminalizar esta práctica informal privando de la libertad o prohibiendo estas acciones, pero tampoco tolerando excesos delictivos”.

Según confiaron desde la Intendencia, dos agentes de Control Urbano que se encontraban realizando un patrullaje por el centro fueron abordados por un ciudadano, que relató que al estacionar su vehículo en Córdoba entre España y Roca dos individuos lo extorsionaron con el pago de $80 para que a su camioneta no le pasara nada.

Los agentes comprobaron la presencia de estos cuidacoches, quienes reconocieron la acción que llevaban adelante y manifestaron no sólo que no se iban a retirar del lugar, sino que iban a seguir con esta modalidad de exigir la tarifa que ellos mismos habían fijado.

Ante ese escenario, el efectivo policial que acompañaba la recorrida de los agentes de control convocó al 911 del Ministerio de Seguridad. En minutos se hizo presente un móvil en el lugar y los uniformados resolvieron la detención de estos individuos, trasladándolos a la comisaría segunda por cuestiones de jurisdicción.

Desde el Ejecutivo aclararon que el denunciante nunca se hizo presente en sede policial para reafirmar su denuncia de manera oficial. Los detenidos permanecieron en esa dependencia hasta la averiguación de antecedentes.

Zignago resaltó que para la Intendencia, la alternativa “entre la prohibición y la permisibilidad está en la experiencia piloto que se está llevando adelante en el paseo Pellegrini junto al Movimiento Solidario de Rosario con la identificación de los cuidacoches y la regulación de su labor”.

El titular de la Secretaría de Control apuntó que ya hay “más de 30 cuidacoches actuando bajo esta modalidad, sin cobrar tarifa fija sino a voluntad, con pecheras y con la intención de sumarse a los programas de inclusión socioeducativa del Estado para superar situaciones de exclusión”.

“Hasta ahora —continuó— la experiencia viene dando buenos resultados y hay intenciones de poder extenderla a otras zonas de la ciudad con el mismo concepto de inclusión”.

El titular de Control rechazó el planteo que están llevando adelante otras ciudades como Buenos Aires que busca modificar su Código de Convivencia para incluso detener a quienes cometen estos ilícitos.