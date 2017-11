Drones, helicópteros y 13 mil policías, la task force que alista Vidal

La Gobernadora busca saturar los distritos costeros con la mira puesta en garantizar la seguridad. La apuesta a la temporada,

María Eugenia Vidal apuesta todas sus fichas a un verano exitoso en la Costa bonaerense. Hace algunos días lanzó un programa de incentivos para atraer turistas a Mar del Plata, el principal destino de la Provincia en la temporada estival. Pero ahora, está a punto de anunciar un plan de seguridad que incorporará tecnología y numerosos efectivos policiales con la idea de saturar a las localidades balnearias.

El plan está a punto de anunciarse con la perenne denominación de Operativo Sol. Pero, según aseguran fuentes oficiales, promete novedades. “Habrá mucha tecnología”, anticipan en el gobierno bonaerense.

La cuestión se maneja con una buena dosis de hermetismo, pero se sabe que no menos de 13 mil efectivos policiales estarán afectados al programa de saturación en las localidades balnearias.

“Habrá una articulación entre la Policía de la Provincia y las Policías locales en cada distrito”, indicaron a este diario algunos de los participantes del encuentro en el que el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, les anticipó a varios intendentes los lineamientos centrales de la estrategia oficial.

Ritondo se reunió con los intendentes de la Costa Atlántica y otros distritos turísticos para ultimar detalles del próximo Operativo Sol 2017/18 que se lanzará el próximo mes.

“La Provincia pondrá todos los recursos estratégicos y logísticos para garantizar la seguridad en las regiones turísticas”, anticipó el ministro. El plan comprenderá también a los distritos serranos y a aquellos que tienen lagunas de interés turístico.

De la reunión participaron los titulares de los Ejecutivos de Pinamar, Martín Yeza; La Costa, Juan Pablo de Jesús; Tres Arroyos, Carlos Sánchez; Junín, Pablo Petrecca; San Vicente, Mauricio Gómez; y Villa Gesell, Gustavo Barrera; como así también representantes de Chascomús.

TRABAJO CONJUNTO

Por otro lado, Ritondo estuvo también junto a los intendentes de los municipios ribereños del Conurbano, que fueron incorporados al último Operativo Sol, donde destacó que “el objetivo es mejorar el estado de calidad en seguridad y servicios que se vienen dando y que las personas que visitan la costa se sientan tranquilas y disfruten los días que tienen para descansar”

En este encuentro estuvo presente el jefe comunal de Berisso, Jorge Nedela; como así también integrantes de los gabinetes de los municipios de Escobar, San Isidro, Vicente López, San Fernando y Tigre.

Según trascendió, existió una promesa oficial en el sentido de no trasladar hacia la Costa a policías que prestan servicio en distritos no turísticos.

Del plan participará también la Policía local que articulará la prevención con la Bonaerense.

Por su parte, Yeza señaló que “estábamos acostumbrados a un Operativo Sol donde los efectivos no tenían chalecos. Ahora no solamente tienen chalecos sino que además empezamos a hilar un poco más fino en lo que es la gestión, con la incorporación de motos de agua”.

Asimismo, De Jesús sostuvo que “hay que destacar que los turistas este año además se van a encontrar con nueva tecnología en seguridad para poder seguir trabajando en su tranquilidad y cuidado”.

Dentro de esa nueva tecnología hay que anotar a los drones, que sobrevolarán puntos neurálgicos de los balnearios. Esa será una de las novedades del operativo oficial que arrancará el mes que viene y que contempla además la participación de helicópteros y numerosos móviles.

Vehículos todo terreno para custodiar las playas alejadas y motos de agua, también serán de la partida en el plan de seguridad de Vidal para el verano.