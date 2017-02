Ed Sheeran estalla contra la reventa: «Queremos que las entradas se vendan directamente a los fans»

El músico se queja de que las entradas para sus conciertos en Reino Unido alcanzan las mil libras en el mercado de segunda mano. En España, los tickets para sus actuaciones colapsaban Ticketmaster hace unos días.

Ed Sheeran ha afirmado que se siente «profundamente preocupado» por los sitios web que están vendiendo entradas para su gira británica que alcanzan las mil libras. El músico incluso ha pedido a sus seguidores que no las adquieran a esos precios astronómicos, de acuerdo con la cadena británica BBC.

Los tickets para sus conciertos en Reino Unido los próximos meses de abril y mayo se habían puesto a la venta en la plataforna «online» Twickets. Sin embargo, docenas de páginas web anunciaban reventa con precios infladísimos tan solo minutos después de salir al mercado. Un representante de Sheeran cuenta a la agencia AP «Nos oponemos con fuerza a estas prácticas poco éticas del mercado secundario.

Ante esta situación, Sheeran ha hecho público un comunicado en el que afirma: «Hemos escrito a cada uno de nuestros socios, promotores, vendedores y empresas de venta de entradas detallando cómo queremos que se vendan: directamente a los fans. También llegamos a un acuerdo con Twickets, que promueve la reventa ética de tickets. Permite a los seguidores intercambiar entradas con el valor fijado o incluso menos. Lo hemos convertido en nuestra página de reventa oficial».

Y el músico continúa: «Estamos profundamente preocupados por estos sitios web enm cuestión y animamos a todos los admiradores a que no compren, para evitar que sean estafados con precios altos o, incluso, con la falsificación de las entradas. Una vez más, animamos a todos a adquirir los tickets solo a través de canales oficiales (Alt Tickets, Amazon, AXS, Gigantic, My Ticket, See Tickets, Ticketmaster, The Ticket Factory y Tickets Scotland…)».

Una portavoz del sitio de reventa de entradas StubHub (donde se encuentran por la friolera de 999 libras -su precio oficial son 77-) afirma: «Propiedad de eBay, StubHub proporciona un mercado seguro para los fans. Como todos los mercados, los vendedores son quienes establecen los precios en función de lo que creen que la demanda alcanzará a pagar».

Recordemos que hace apenas unos días, en España, la venta de entradas para los conciertos programados en nuestro país, colapsaban la adquisisión online de Ticketmaster. Este colapso se convertía en trendig topic en Twitter debido a las quejas de los fans.